Plaćeno odsustvo za vantjelesnu oplodnju: Nova podrška zaposlenima u organima uprave

Zaposleni u organima uprave Republike Srpske koji prolaze kroz postupak vantjelesne oplodnje ubuduće će, uz ispunjene medicinske uslove, imati pravo na naknadu plate u visini od 100 odsto za vrijeme privremene spriječenosti za rad.

Ovo pravo predviđeno je novim Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u organima uprave Republike Srpske.

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić istakla je da je riječ o značajnoj pronatalitetnoj mjeri kojom se želi pružiti podrška parovima koji se bore za potomstvo.

- Smatram da je to jedna izuzetna pronatalitetna mjera kojom Vlada Republike Srpske pokazuje koliko je posvećena porodici i roditeljstvu - rekla je Jujićeva.

Ona je pojasnila da dužina odsustva zavisi od procjene nadležnog ljekara, a za ostvarivanje prava neophodni su medicinska dokumentacija i utvrđena privremena spriječenost za rad. Pravo se, kako navodi, odnosi i na žene i na muškarce, u zavisnosti od zdravstvenog stanja i medicinske procjene.

Predsjednica Udruženja "Bebe" iz Trebinja Snežana Misita, koja je i sama prošla kroz više postupaka vantjelesne oplodnje, ocijenila je da je plaćeno odsustvo značajna podrška parovima.

Ona je ukazala da postupak vantjelesne oplodnje predstavlja fizički, psihički i finansijski zahtjevan proces, koji podrazumijeva brojne preglede, hormonsku terapiju, odlaske na kliniku i neizvjesnost do samog ishoda postupka.

- Ako imate podršku okruženja, pa i na poslu, i plaćeno bolovanje, to puno znači za bračni par - navela je Misita.

Prema njenim riječima, posebno je važno obezbijediti podršku i parovima koji nisu zaposleni, jer i oni prolaze kroz isti proces, a često se suočavaju sa dodatnim finansijskim poteškoćama.

Novim Posebnim kolektivnim ugovorom, koji je potpisan 14. septembra, nisu samo uvedena nova prava, već su pojedine postojeće odredbe precizirane kako bi njihova primjena u praksi bila jasnija.

Jujićeva je navela da su tokom prethodne tri godine uočene situacije u kojima pojedine odredbe ranijeg ugovora nisu bile dovoljno precizne.

- Zbog toga je predviđena i komisija za tumačenje kolektivnog ugovora, koju čine predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave i reprezentativnih sindikata - dodala je ministarka.

Misita je dodala da u Republici Srpskoj već postoje različiti vidovi podrške parovima koji se bore sa neplodnošću. Navela je da se finansiraju postupci vantjelesne oplodnje na republičkom nivou, dok dodatnu podršku obezbjeđuju i pojedine lokalne zajednice.

Ipak, kao jedan od problema ostaje pitanje šta nakon više neuspješnih postupaka, posebno kod parova kojima godine predstavljaju dodatni faktor u liječenju.

(RTRS)