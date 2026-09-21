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Guo: Peking spreman da podigne odnose sa Moskvom

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21.09.2026 09:43

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Гуо: Пекинг спреман да подигне односе са Москвом

Kina je čestitala Rusiji na uspješno sprovedenim izborima za Državnu dumu, saopštio je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Đijakun, uz napomenu da je Peking spreman da podigne odnose sa Moskvom na novi nivo.

On je dodao da Kina podržava izbor koji je ruski narod samostalno napravio tokom izbora.

Prema posljednjim rezultatima, na izborima za Državnu dumu stranka Jedinstvena Rusija vodi sa 57,87 odsto glasova, na osnovu rezultata obrade 87,91 odsto glasačkih listića.

Kako je jutros saopšteno iz ruske Centralne izborne komisije, Komunistička partija Rusije osvojila je 13,84 odsto glasova, dok je Liberalno-demokratska partija Rusije /LDPR/ dobila 8,86 odsto.

Izbori za poslanike devetog saziva Državne dume, donjeg doma ruskog parlamenta, održani su u Rusiji od 18. do 20. septembra. Ruski predsjednik Vladimir Putin prethodno je te izbore okarakterisao kao veoma važan politički događaj u zemlji, prenosi Srna.

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Kina

Rusija

Saradnja

peking

Moskva

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