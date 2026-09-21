Stravična nesreća u BiH: Golf sletio u provaliju, poginule dvije djevojke (20)!

Stravična nesreća dogodila se 20. septembra 2026. godine u 23:45 sati na magistralnoj cesti M17, u mjestu Bradina, grad Konjic, u kojoj je A.B. (2006) sa Ilidže upravljajući vozilom marke Golf sletio u provaliju.

Kako je potvrđeno iz MUP-a HNK, u ovoj saobraćajnoj nesreći poginule su saputnice iz navedenog vozila A.M. (2006) iz Sarajeva i N.Z. (2006) iz Sarajeva.

"Vozač A.B. je zadobio teške tjelesne povrede. Povrede neutvrđenog stepena zadobili su saputnici A.J. (2006) sa Ilidže i D.D. (2006) iz Sarajeva. Povrijeđenima je u UC OB Konjic pružena medicinska pomoć, nakon čega su upućeni na KUM Sarajevo na dalje liječenje. Tijela smrtno stradalih osoba prevezena su u Gradsku mrtvačnicu Konjic. Upoznat nadležni tužilac, izvršen je uviđaj te su poduzete sve potrebne mjere", saopšteno je MUP HNK.