Logo

Stravična nesreća u BiH: Golf sletio u provaliju, poginule dvije djevojke (20)!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.09.2026 10:22

Komentari:

0
Ротација полиције Републике Српске
Foto: ATV

Stravična nesreća dogodila se 20. septembra 2026. godine u 23:45 sati na magistralnoj cesti M17, u mjestu Bradina, grad Konjic, u kojoj je A.B. (2006) sa Ilidže upravljajući vozilom marke Golf sletio u provaliju.

Kako je potvrđeno iz MUP-a HNK, u ovoj saobraćajnoj nesreći poginule su saputnice iz navedenog vozila A.M. (2006) iz Sarajeva i N.Z. (2006) iz Sarajeva.

"Vozač A.B. je zadobio teške tjelesne povrede. Povrede neutvrđenog stepena zadobili su saputnici A.J. (2006) sa Ilidže i D.D. (2006) iz Sarajeva. Povrijeđenima je u UC OB Konjic pružena medicinska pomoć, nakon čega su upućeni na KUM Sarajevo na dalje liječenje. Tijela smrtno stradalih osoba prevezena su u Gradsku mrtvačnicu Konjic. Upoznat nadležni tužilac, izvršen je uviđaj te su poduzete sve potrebne mjere", saopšteno je MUP HNK.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Konjic

Saobraćajna nesreća

tragedija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Јаке полицијске снаге у тузланском насељу Миладије: Овд‌је је Елвис убио свог брата Елдина

Hronika

Osumnjičen da je ubio brata iz automatske puške: Podignuta optužnica protiv Elvisa Selimovića

1 h

0
Полицијско ауто

Hronika

Uhapšen muškarac (33) zbog sumnje da je silovao mladića (25): Horor u Beogradu!

1 h

0
Предложен притвор осумњиченима у акцији ”Тренер”

Hronika

Predložen pritvor osumnjičenima u akciji ”Trener”

2 h

0
Амри Пашић Фаћо

Hronika

Uhapšen Amir Pašić Faćo: Prijavila ga Benjamina Karić

17 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

33

Dodik: Kad god su u Sarajevu imali priliku ispoljili su neprijateljstvo prema nama

11

30

Regionalni rekorder: Policija ga pronašla dezorjentisanog, imao 5,3 promila!

11

29

Peking i Vašington usvojili dijalog o vještačkoj inteligenciji

11

24

Obilježavanje Dana i krsne slave opštine Višegrad - prisustvuje predsjednik Vlade

11

23

Buljubašiću 10 godina za ubistvo beskućnika

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima