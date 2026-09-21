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Obilježavanje Dana i krsne slave opštine Višegrad - prisustvuje predsjednik Vlade

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21.09.2026 11:24

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Обиљежавање Дана и крсне славе општине Вишеград - присуствује предсједник Владе
Foto: RTRS

Opština Višegrad obilježava Dan i krsnu slavu - Malu Gospojinu.

Obilježavanje je počelo lomljenjem slavskog kolača u zgradi opštine, kojem prisustvuje predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Nakon toga Minić će obići gradilište mosta na Rzavu, gdje je u toku rekonstrukcija.

Biće upriličena i svečana akademiji povodom Dana i krsne slave opštine, kojoj će prisustvovati i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.

Predsjednik Vlade obići će i radove na dogradnji vrtića "Neven".

u 14 časova planirana je i projekcija dokumentarnog filma "Flin" u Kino sali "Doli Bel" u Andrićgradu, prenosi RTRS.

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Tagovi :

Krsna slava

Višegrad

Mala Gospojina

Savo Minić

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