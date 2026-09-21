Obilježavanje Dana i krsne slave opštine Višegrad - prisustvuje predsjednik Vlade

Autor:ATV redakcija
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Opština Višegrad obilježava Dan i krsnu slavu - Malu Gospojinu.
Obilježavanje je počelo lomljenjem slavskog kolača u zgradi opštine, kojem prisustvuje predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
Nakon toga Minić će obići gradilište mosta na Rzavu, gdje je u toku rekonstrukcija.
Biće upriličena i svečana akademiji povodom Dana i krsne slave opštine, kojoj će prisustvovati i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.
Predsjednik Vlade obići će i radove na dogradnji vrtića "Neven".
u 14 časova planirana je i projekcija dokumentarnog filma "Flin" u Kino sali "Doli Bel" u Andrićgradu, prenosi RTRS.
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