Hram Hrista Spasitelja u Donjem Breziku mjesto sabornosti

Dan je ovo koji se dugo čekao. Mjesto gdje će vjerni narod Donjeg Brezika ali i okolnih mjesta moći da dođe po blagoslov, da se pomoli i nađe duhovni mir. Danas u srcima svih vjernika sa ovog područja radost.

„Predivan osjećaj, neka smo doživjeli i ovo. Puno vam hvala i vama što ste došli i svima svima sve najbolje, stvarno ljepota. Ovdje smo uvijek, i to smo doživjeli, iz daleka smo, od Travnika, ali sad smo tu. Hvala Bogu sad imamo svoj hram, blizu smo".

„Tako je fino, tako sam oduševljeni što smo uspjeli danas da stignemo. Stigla samu petak veče iz Švajcarske, mi smo od Lopara, iz Jablanice i baš nam je drago što smo ovdje na ovom skupu. Baš sam oduševljena“.

„Drago nam je, od srca smo odlučili da dođemo ovdje da malo vidimo i našeg naroda i prijatelje i sve i drago nam je što je baš danas ovaj događaj“, kažu građani.

U ova teška vremena sabornost i okupljanje oko crkve daje nadu da će se sve prepreke prevazići. Zato je važno da svak doprinese koliko može da svetinje poput ove budu na radost i spasenje svima ljudima.

„Neka ste Bogom blagosloveni svi koji ste učestvovali u ovome dobrom djelu i od strane vlasti o od strane gradske vlasti ovde distrikta Brčko i svih vas koji ste pomagali da hram bude osvećen i predat narodu i srpskoj crkvi pravoslavnoj na bogosluženje“, rekao je Fotije, mitropolit zvorničko-tuzlanski.

Značajan je ovo dan, ne samo za mještane Donjeg Brezika, već i za sve vjernike na prostoru Brčkog.

„Kroz saradnju sa SPC ovdje pokazujemo da smo itekako privrženi našim korijenima, identitetu, gdje SPC sigurno zauzima i centralno mjesto. Mi ćemo i dalje nastaviti da pomažemo izgradnju i obnovu hramova na prostoru Brčkog upravo sa jednim ciljem, a mislimo da sva ova kriza sa kojom se generalno suočavamo na ovim prostorima nije samo ekonomska i politička, ona je prije svega duhovna kriza i moralna i ovo je način da kroz obnovu naše religioznosti dođemo do jednog moralnijeg društva koje će omogućiti kvalitetniji život", kaže Siniša Milić, gradonačelnik Brčko distrikta.

„Treba svako od nas da prihvati da nas crkva okuplja, da smo tu svi jednaki, da smo jedinstveni i da trebamo kad su u pitanju naši hramovi, naše svetinje, da vodimo brigu oko toga na svaki mogući način, institucionalno ko je u prilici, ko nije vjerujući, drugim nekim prilogom, jednostavno mislim da ovaj broj ljudi danas, koje smo mogli vidjeti, pokazuje upravo ovo o čemu govorim", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Hram je vizantijskog stila, sa četiri kupole i jednom centralnom, i zvonikom visine 36 metara. Gradnja samog hrama trajala je oko 200 dana, a u njega je ugrađeno 300 000 komada sitne cigle ali ono najvažnije vjera, nada i ljubav. 18 godina je od početka gradnje i ovo je istočna kapija grada Brčkog. U okviru parohijskog doma i crkvenog dvorišta grade se i ambulanta i vrtić što pokazuje opredjeljenost i lokane zajednice i RS da se ljudima na ovim prostorima stvore što bolji uslovi za život i ostanak.