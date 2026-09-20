Olakšan pristup liječenju onkoloških i hematoloških pacijenata

Terapije onkološkim i hematloškim pacijentima u Hercegovini biće dostupne u novoj trebinjskoj Bolnici, a prevoz na terapije besplatno će im obezbijediti bolnica.

Ovo je jedna od značajnijih novina, koja će svim onkološkim pacijentima koji su do sada morali da idu u veće centre itekako značiti, kaže direktor Nedeljko Lambeta.

"Samo prvi odlazak kad se moraju registrovati idu gore, a sve ostale terapije bilo to dva, pet ili šest ciklusa će se sprovoditi u Trebinju. Nažalost, tih pacijenata je najviše. Svi onkološki pacijenti koji nemaju mogućnost dolaska, koji plaćaju prevoz mi ćemo im besplatno omogućiti dolazak i povratak", rekao je Nedeljko Lambeta, direktor JZU bolnica „Sveti arhiđakon Stefan- 9 januar“.

Trebinjska bolnica i UKC Republike Srpske proširuju saradnju i na neurohirurgiju, ortopediju i dalji razvoj kardiologije. Prve neurohirurše intervencije, kao i imunohistohemija u novoj trebinjskoj Bolnici počeće u narednih mjesec dana. A dok se proširuju usluge, radi se i na tome da u Trebinju i Banjaluci bude više ljekara. Jedan od planova je izgradnja stanova za deficitarne kadrove.

"Sala za interventnu kardiologiju funkcioniše fantastično. Imamo 24 sata pripravnost. Već smo uradili čitav niz intervencija. Upravo na tim temeljima smo došli do jednom zajedničkog projekta koji će se sprovesti u Trebinju i Banjaluci, a predstavlja izgradnju objekata stanogradnje za deficitarne kadrove, mlade bračne parove, mlade ljekare", rekao je Nikola Šobot, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

"Ideja je da sa gradskom upravom 2027. godini raspišemo konkurs, postojaće određena pravila kako bi ti mladi ljudi mogli da apliciraju i da dobiju stan po povoljnijim uslovima", rekao je Nedeljko Lambeta, direktor JZU bolnica „Sveti arhiđakon Stefan- 9 januar“.

A da nova bolnica mijenja mogućnosti za mlade ljekare, kaže specijalizant vaskularne hirurgije Marije Mišković. Nakon što je Medicinski fakultet u Foči završila prije roka, svoju specijalizaciju nastavlja u Trebinju.

"Nova bolnica je pružila velike mogućnosti, s tim da ja ne moram da idem u druge ustanove u Srbiji ili Srpskoj da obavljam specijalizaciju nego mogu ovdje u matičnoj ustanovi", rekla je Marija Mišković, specijalizant vaskularne hirurgije.

U trebinjskoj bolnici trenutno radi 48 specijalista, u pomoć pristižu i kolege iz Banjaluke i Beograda. U sledećoj godini očekuje se povratak sa specijalizacije još oko 20 novih ljekara.