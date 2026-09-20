Amidžić: Nisam osjetio šta je istinska mržnja dok nisam počeo da radim u Sarajevu

Ja nisam osjetio šta je istinska mržnja dok nisam počeo da radim u Sarajevu, rekao je za ATV Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.

"Ja bih sve njih, sve ljude koji se bave političkim životom u Sarajevu, ono što mi zovemo političko Sarajevo, odveo u crkve, jer ih izgleda da ih u džamijama to ne uče. Da im objasne razliku između dobrog i lošeg, da im objasne šta je mržnja. Ja nisam osjetio šta je mržnja dok nisam počeo da radim u Sarajevu i kako je to rekao predsjednik Dodik to je stvar njihove opsesije po cijenu čega god", rekao je Amidžić.

On je podsjetio na brojne blokade i opstrukcije koje su dolazile iz drugog entiteta, a kada je to štetili i njihovim građanima.

"Granični prelaz prelaze i Bošnjaci i Hrvati i Srbi, ali kažnjavamo sve redom. Povrat PDV-a na prvu nekretninu, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, ali kažnjavamo sve redom", kaže Amidžić.

Amidžić kaže da je istinsku mržnju osjetio kada je upoznao političke lidere Sarajeva.

Ti ljudi nas mrze, istinsku mržnju sam osjetio kada sam upoznao one ljude koji su politički lideri kada je u pitanju Sarajevo i on od toga neće odustati", kaže Amidžić i dodaje:

"Za mene je veoma bitno da srpski narod razumije koliko je nama neophodno sabiranje, nacionalno okupljanje oko našeg načina života na ovim prostorima. Ako to zaboravimo, niti ćemo imati granični prelaz, niti ćemo imati mogućnost da živimo na ovim prostorima."

Kada bi se birao "prvi kočničar" svega onoga što ide u koristi ljudima, to bi svakako bio Zijad Krnjić. Od povrata PDV-a i nekoliko stotina hiljada ljudi koji su spominjali njegovo ime dok su čekali u nepreglednim kolonama na graničnim prelazima. Ali Krnjić nije jedini.

"Istoriju pišu pobjednici, a nekada zlobni moćnici, a istinu piše vrijeme. Kada sam na sjednici Upravnog odbora govorio da je on u kampanji, on je govorio da to nije kampanja, da je on ekspertskog stava, mi sada imamo situaciju da je Zijad Krnjić nosilac liste za nešto negdje u FBiH. Njegov je interes bio, i to mi je on rekao na sjednici, "U Republiku Srpsku će se ulaziti preko FBiH i to je stav političkog Sarajeva", rekao je Amidžić za ATV.

Ipak, to se nije desilo, a Krnjić je prošlost, jasan je Amidžić.

"Kada se srušio dio mosta u Gradišci, vi ste imali situaciju da ostali prelazi nisu imali kategoriju međunarodnih prelaza, da roba i sve ostalo ide preko FBiH. Onda smo mi odgovorili sa "Slušaj ti Zijade pa neće se ulaziti u Srpske preko FBiH koliko god da košta". Istina, ljudi iz UIO i ja imamo neke krivične prijave, jesu li one osnovane, to je manje bitno, ali mi smo otišli tamo da radimo u interesu srpskog naroda. Zijad Krnjić je prošlost, on više nije ni u Upravnom odboru", kaže Amidžić.

Veliki infrastrukturni projekti

Amidžić ističe da su u toku veliki infrastrukturni projekti, a brojni tek treba da se realizuju.

"Foča-Šćepan polje, sanacija magistralnih puteva. Radi se sada Kotor Varoš- Čelinac, Konjević polje... Sanacija psihijatrijskih klinika, izmještanje psihijatrijske bolnice iz Banjaluke, raspisan je tender. Sanacija Sokolac i Jakeš. Izgradnja Medicinskog fakulteta i medicinskog kompleksa uz UKC, izmirenje poreskih obaveza za sve zdravstvene ustanove, sada ide 12 miliona za Klinički centar, a do kraja godine ćemo izmiriti sve obaveze, pošto je ostao samo UKC-a da se izmir. Izgradnja studentskog doma u Foči, izgradnja naučno-tehnološkog parka u Banjaluci, raspisan tender , Ono što je stajalo, a sada smo imali sjednicu Savjeta ministara, završeni su i pregovori sa EBRD-om o rekonstrukciji niskonaponske mreže. 38 miliona evra, korisnik sredstava je Elektro Krajina. Imali smo te blokade koje su podrazumijevale opstrukcije i da se kroz takve stvari stvore teže funkcionisanje u Srpskom ali i to smo uspjeli da otklonimo. U četvrtak je usvojena ta odluka i Elektro Krajni su stvoreni svi uslovi da ide u postupak rekonstrukcije mreže, kaže Amidžić.