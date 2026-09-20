Zastrašivanje i provokacije - ratna ikonografija opet u FBiH

Takve slike stigle su iz Ključa. Ratni pokliči i ratna ikonografija prikazani su u defileu veterana tzv. Armije BiH na Dan opštine.

To je organizovala sama Opština i to na dan kad je u toj opštini 1995. godine ubijeno oko 60 srpskih civila, popaljeno 1.400 srpskih kuća u 45 sela i zaselaka, te uništeno 14 pravoslavnih crkava i parohijskih domova. Opasno je što u takve skupove uključuju i djecu i uče ih da je normalno proslavljati zločine.

„Djecu dovode u kolonama, da djeca učestvuju u defileu njihovih veterana 5. korpusa i te strukture. A što se sudi Dudakoviću, što se sudi cijeloj ekipi, kompletan komandni kadar 5. korpusa, svi su na optužnici. Svima se sudi za udruženi zločinački poduhvat“, kaže Đorđe Radanović, predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

Nedaleko od Ključa, u Bosanskom Petrovcu sličan scenario. I tamo su Srbi povratnici izloženi zastrašivanju i provokacijama. Bošnjaci u toj opštini su, uz baklje i ratna obilježja proslavili, kako to zovu, Dan oslobođenja. Srbi taj dan pamte po progonu i ubistvima.

„Očigledno Bošnjaci smatraju da veličanje zločina koji su počinjeni nad Srbima je dozvoljeno, da je to normalno, ali, nažalost, i Haški tribunal i pravosuđe na nivou BiH im je dalo mogućnost i svojim neradom i neprocesuiranjem zločina nad Srbima da to čine i rade i da misle da je ubijanje Srba dozvoljeno i da ubijanje Srba treba da se slavi", kaže Milorad Kojić, poslanik SNSD-a u PD PS BiH.

„Oni veličaju sve svoje i ono što je evidentno bio zločin, a nama ne daju da obilježavamo ono što su bile zaista pobjede“, rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Podizanje tenzija i zastrašivanje nisu put u suživot, nego nastavak progona srpskog stanovništva. Progon 125.000 ljudi i ubistva njih 655 nisu razlog za slavlje nego za izvinjenje, kategoričan je Nenad Nešić.

„Bošnjaci u Bosanskom Petrovcu proslavljali su progon 125.000 Srba i ubistva njih 655 tokom proteklog rata, čime se vrši pritisak na preostali srpski narod da napusti ognjišta. Možete li zamisliti šta bi bilo, kakvu bi dreku do Brisela slušali, da se u Republici Srpskoj na ovaj način slavi stradanje drugih naroda?", kaže Nenad Nešić, predsjednik DNS-a

Srbi u Federaciji, pričaju iz srpskih udruženja, ne vide svjetlo na kraju tunela. 31 godinu nakon rata Bošnjaci slave zločine, i to pod istim obilježjima i s istim pokličima pod kojim su počinjeni. Na takve stvari međunarodna zajednica okreće glavu.