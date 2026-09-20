Renoviranje u toku, radnici zadovoljni, a turisti na sve strane

Građevinski radnici su se prihvatili posla. Radi se bez predaha na renoviranju smještajnih i ugostiteljskih objekata u Nacionalnom parku „Sutjeska“. U toku je rekonstrukcija hotela „Mladost“ sa pratećim paviljonima i kongresnom salom po najsavreminijim evropskim standardima.

A dok radovi traju, turisti su na sve strane. Kažu, Nacionalni park privlači ih svojim prirodnim ljepotama i pristupačnim cijenama. Kada se obnove i stave u funkciju smještajni i ugostiteljski kapaciteti, boravak će, kažu, biti još ugodniji.

"Mi smo u posjeti nacionalnom parku. Danas smo se penjali na Maglić. Apsolutno je prelijepo. A sada sam uzeo malo vremena da pošaljem jedan mejl", rekao je Arno, Francuska

"Upravo sam došao prije 20 minuta. Prelijepo je ovdje. Prelijepe planine okolo", rekao je Kajl, Australija

Radovi na renoviranju restorana i obližnjih luksuznih vila, već su završeni. Radnici, koji su od 1. avgusta, potpisali ugovore sa novim poslodavcem, kažu zadovoljni su. Uslovi su dobri, posla ima, a renovirani objekti već mame turiste.

"Naravno da privlači. Već su dosta gosti zapažali da se renoviralo, da se dosta pokrenulo i da ide na bolje, dosta stranih turista ima. Ja sam radio 23 godine u Nacionalnom parku, prešao sam u novu firmu. Ja sam prezadovoljan. Prezadovoljan sam uslovima na radu, sa svim sam zadovoljan", rekao je Srđan Golijan radnik.

"Što se tiče uslova mi smo zadovoljni. Ne znam, sve je korektno, sve je ispoštovano i sve što se dogovorimo ispoštuje se. I što se tiče te plate, mislim, u parku nam je uvijek najveći problem bila plata", rekla je Marijana Mitrović radnik.

A dugovanja u Nacionalnom parku gomilala su se decenijama. Prije nešto manje od godinu dana dug je premašio 9 miliona maraka. Sa više od 3 miliona maraka intervenisala je i Vlada Srpske. Moralo se pribjeći i prilivu privatnog kapitala. Sporazumom sa Vladom, teslićki "Agens" preuzeo je sektor ugostiteljstva.

"Ovdje ništa nije radilo. Za dva mjeseca uspjeli smo renovirati određene kapacitete i staviti u funkciju. Od 35 radnika Nacionalnog parka, 20 je potpisalo ugovore sa nama. Plan je da u naredne četiri godine ovdje u objekte bude uloženo oko 70 miliona maraka po principu 50 % Vlada Srpske, a 50% naša kompanija. To će otvoriti 150 novih radnih mjesta i dati zamah razvoju turizma u Srpskoj", navode iz Agens d.o.o. Teslić.

Ugovor sa novim poslodavcem nije potpisalo 15 radnika. Oni od Nacionalnog parka traže zaostale plate i svoja prava, poručili su ranije, tražiće sudskim putem. Iz Nacionalnog parka odgovaraju.

"Motiv im je bio upravo taj jer su navikli da ne dolaze na posao, da rade šta hoće, e pa više neće moći. Neće moći, nećemo pričati šta se dešavalo ,tu je kleptomanija bila na vrhunskom nivou. Kralo se, vjerujte, što se moglo da stigne, da se vidi i da se uzme, svi bez izuzetka, ko je imao priliku. Ja sam to sasjekao i presjekao maksimalno. Danas to funkcioniše dosta dobro, ali dosta posla još ima da se uradi", rekao je Aleksandar Golijanin v.d. direktor Nacionalnog parka Sutjeska.

Golijanin kaže, dug Nacionalnog parka, trenutno, uspjeli su da smanje na oko četiri i po miliona maraka. Do sada su riješili su brojna potraživanja prema dobavljačima, ali i radnicima. Dodaje i da će zaostale plate, prema radnicima koji su prešli kod novog poslodavca, biti izmireni do kraja mjeseca.