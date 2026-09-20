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Ćirkovićeva u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Sofiji

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20.09.2026 20:29

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Српска репрезентативка и чланица Боксерског клуба "Обилић" Сара Ћирковић пласирала се у четвртфинале Европског првенства у Софији, пошто је у осмини финала убједљиво савладала шампионку Украјине Ину Статкевич.
Foto: Srna

Srpska reprezentativka i članica Bokserskog kluba "Obilić" Sara Ćirković plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Sofiji, pošto je u osmini finala ubjedljivo savladala šampionku Ukrajine Inu Statkevič.

Ona je pobijedila jednoglasnom odlukom sudija rezultatom 5:0, a već 23. septembra u četvrtfinalu će se boriti protiv Buse Naz Čakiroglu iz Turske.

Pobjeda u ovom susretu donijeće joj plasman u polufinale, sigurnu medalju i dodatnih 300 rejting poena, saopšteno je iz "Obilića".

"Sara je sigurnim nastupom uspešno otvorila takmičenje i napravila važan korak ka novoj evropskoj medalji. Plasmanom među osam najboljih osigurala je 150 rejting poena. Prethodno osvojeni bodovi na turniru u Brazilu omogućili su joj status nosioca u Sofiji, gde je već posle prve pobede obezbedila isti broj poena", navedeno je u saopštenju.

Nakon meča, Ćirković je istakla da je prvi nastup na svakom turniru posebno zahtjevan, da je protivnica bila dobra, ali da je zadovoljna borbom, prenosi Srna.

"Jak tempo i intenzitet borbe su odlična priprema za sledeću borbu", izjavila je Sara.

Iz Kluba su saopštili da su ponosni na Sarin nastup i način na koji predstavlja Srbiju i "Obilić".

"Pred njom je zahtevan meč, a mi verujemo u njen kvalitet, pripremljenost i odlučnost. Hvala svima koji joj pružaju podršku", poručuju iz Bokserskog kluba "Obilić".

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Sara Ćirković

boks

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