Ćirkovićeva u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Sofiji

Autor:ATV redakcija
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Srpska reprezentativka i članica Bokserskog kluba "Obilić" Sara Ćirković plasirala se u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Sofiji, pošto je u osmini finala ubjedljivo savladala šampionku Ukrajine Inu Statkevič.
Ona je pobijedila jednoglasnom odlukom sudija rezultatom 5:0, a već 23. septembra u četvrtfinalu će se boriti protiv Buse Naz Čakiroglu iz Turske.
Pobjeda u ovom susretu donijeće joj plasman u polufinale, sigurnu medalju i dodatnih 300 rejting poena, saopšteno je iz "Obilića".
"Sara je sigurnim nastupom uspešno otvorila takmičenje i napravila važan korak ka novoj evropskoj medalji. Plasmanom među osam najboljih osigurala je 150 rejting poena. Prethodno osvojeni bodovi na turniru u Brazilu omogućili su joj status nosioca u Sofiji, gde je već posle prve pobede obezbedila isti broj poena", navedeno je u saopštenju.
Nakon meča, Ćirković je istakla da je prvi nastup na svakom turniru posebno zahtjevan, da je protivnica bila dobra, ali da je zadovoljna borbom, prenosi Srna.
"Jak tempo i intenzitet borbe su odlična priprema za sledeću borbu", izjavila je Sara.
Iz Kluba su saopštili da su ponosni na Sarin nastup i način na koji predstavlja Srbiju i "Obilić".
"Pred njom je zahtevan meč, a mi verujemo u njen kvalitet, pripremljenost i odlučnost. Hvala svima koji joj pružaju podršku", poručuju iz Bokserskog kluba "Obilić".
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