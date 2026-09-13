Ni Muhamed Ali ga nije srušio: Preminuo legendarni bokser hercegovačkih korijena

Čuvalo je u karijeri boksao protiv najvećih imena svog doba. Izdržao je svih 15 rundi u dva meča protiv Muhameda Alija i primao najteže udarce razornih boksera poput Džoa Frejzera i Džordža Formana, ali ga niko nikada nije uspio srušiti.

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Rođen je 12. septembra 1937. u Torontu kao sin hrvatskih iseljenika iz Hercegovine, tačnije iz okoline Ljubuškog, Stipana i Katice, a u bogatoj bokserskoj karijeri, koju je okončao 1978. godine, imao je čak 73 pobjede, 18 poraza i dva neriješena meča, prenosi Hina.

Čuvalo je bio najpoznatiji po meču za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji s Muhamedom Alijem 1966. godine, u kojem je izdržao svih 15 rundi s legendarnim Alijem, koji je poslije priznao da je Čuvalo najčvršći bokser s kojim se do tada borio.

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Poznata je i legendarna Čuvalova izjava nakon tog meča:

"Nakon borbe Ali je bio taj koji je otišao u bolnicu, jer je mokrio krv. A ja sam otišao plesati sa suprugom".