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Tragičan epilog saobraćajne svađe: Udario muškarca, on pao i umro

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13.09.2026 17:32

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

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"Intervencijom hitne pomoći povrijeđenom vozaču pružena je medicinska pomoć na mjestu događaja, ali je preminuo tokom njegovog transporta do helikoptera, kojim je trebalo da bude prevezen u KBC Split", navodi se u saopštenju policije.

Хитна помоћ

Hronika

Sretnice: Četiri osobe povrijeđene u direktnom sudaru

Tijelo preminulog 71-godišnjaka prevezeno je na Odjeljenje patologije dubrovačke bolnice, gdje će se sprovesti sudska obdukcija, a 27-godišnjak je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

Tokom nedjelje, uz krivičnu prijavu, biće predat u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

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Tuča

saobraćaj

Svađa

Sukob

Hrvatska

Ubistvo

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