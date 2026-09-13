Tragičan epilog saobraćajne svađe: Udario muškarca, on pao i umro

"Intervencijom hitne pomoći povrijeđenom vozaču pružena je medicinska pomoć na mjestu događaja, ali je preminuo tokom njegovog transporta do helikoptera, kojim je trebalo da bude prevezen u KBC Split", navodi se u saopštenju policije.

Hronika Sretnice: Četiri osobe povrijeđene u direktnom sudaru

Tijelo preminulog 71-godišnjaka prevezeno je na Odjeljenje patologije dubrovačke bolnice, gdje će se sprovesti sudska obdukcija, a 27-godišnjak je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo.

Tokom nedjelje, uz krivičnu prijavu, biće predat u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.