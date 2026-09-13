Teška noć na Braču: Više od 200 ljudi evakuisano

Veliki požar koji je izbio sinoć na ostrvu Braču i dalje je aktivan, ali je Milna gdje je tokom noći bilo kritično, obranjena.

Evakuisano je više od 200 ljudi, a jedna je osoba je medicinski zbrinuta. Četiri kanadera stigla su jutros u pomoć Braču, a sve raspoložive snage rade na obrani Milne. Požar je blizu objekata u Milni. Stanovništvo je pozvano na oprez, ali nema potrebe za evakuacijom.

Teška noć

Glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković rekao je za Radio Sljeme da je tokom noći zbog požara sprovedena djelimična evakuacija te da je oko 200 ljudi zbrinuto na sigurnim lokacijama.

"Požar se proširio prema uvalama gdje je bio velik broj ljudi, među njima i stranih gostiju. Došlo je do djelimične evakuacije", rekao je Tucaković.

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Prema njegovim riječima, evakuisani su smješteni u sportsku dvoranu u Supetru i u pastoralni centar u Postirama.

"Za sada je oko 200 ljudi zbrinuto. Svi su dobro i nemamo informacija o težim povredama", rekao je.

Dodao je da je bilo slučajeva udisanja dima, ali zasad nema podataka o ozbiljnijim posljedicama.

"Jedan dio objekata je oštećen. To ćemo moći bolje procijeniti kada se razdani", rekao je Tucaković rano jutros.

Nema novih žarišta

Prema njegovim riječima, trenutačno više nema novih otvorenih žarišta, ali vatrogasci i dalje ostaju na terenu.

"Nove otvorene vatre više nema, ali vatrogasci su i dalje na terenu", rekao je.

Tucaković je noć opisao kao izuzetno tešku.

"Jako teška noć je bila. Nažalost, od mirne večeri sve se vrlo brzo pretvorilo u ovo što sada imamo", rekao je.

Situacija u jednom trenutku bila kritična

Na Fejsbuku se o požaru na Braču jutros oglasila i načelnica opštine Bol Katarina Marčić.

"Iza vatrogasaca je još jedna teška i neprospavana noć. U pojedinim trenucima situacija na području Milne bila je kritična, ali prema posljednjem izvještaju,stanje je sada znatno povoljnije. Glavnina požarne fronte pomaknula se prema zapadnom dijelu poluostrva, prema uvali Osibova i Bateriji. Dio snaga i dalje ostaje prema ribogojilištu, gdje je tokom noći obranjen veći broj ugroženih objekata. Na području stoljetne borove šume situacija je i dalje neizvjesna, a vatrogasci nastavljaju braniti objekte. Tokom noći više stotina ljudi iz ugroženog područja zbrinuto je u prihvatnim centrima i hotelima, uz koordinaciju lokalnih službi, policije, turističkih zajednica i Crvenog krsta. Najvažnije, prema trenutno dostupnim informacijama, nema povrijeđenih. Hvala svim vatrogascima, policiji, Crvenom krstu, službama, volonterima i svima koji pomažu na terenu", napisala je Marčić, prenosi Glas Srpske.