Logo

Moskovljanka osvojila US Open: Ribakina srušila Sabalenku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
13.09.2026 08:57

Komentari:

0
Арина Сабаленка из Белорусије, лево, и Елена Рибакина из Казахстана, десно, држе своје трофеје након што је Рибакина победила у финалу женског сингла на Отвореном првенству САД у тенису у суботу, 12. септембра 2026. године, у Њујорку.
Foto: AP Photo/Adam Hunger/Tanjug

Elena Ribakina po prvi put u karijeri je osvojila US Open nakon što je sinoć u velikom njujorškom finalu savladala veliku rivalku iz Bjelorusije Arinu Sabalenku koja je ostala na četiri osvojena Gren slema.

Bilo je 2:1, po setovima 6:4, 5:7, 6:2.

Ovo je drugi put da Ribakina preko Sabalenke koja je branila titulu na US Openu dolazi do Gren slem naslova, početkom godine je slavila i na Australijan openu.

Moskovljanka je Njujorku preuzela krunu od Sabalenka i kada je WTA lista u pitanju, tako da će od poned‌jeljka biti prva igračica svijeta, a Arina će nakon 99 ned‌jelja biti druga na svijetu.

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Društvo

Zašto ovog ruskog svetitelja poštuju i Srbi: Danas slavimo Svetog Aleksandra Nevskog

Za titulu je dobila rekordnih 5,5 miliona dolara, dok je Sabalenki pripalo 2,8 miliona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Elena Ribakina

Arina Sabalenka

tenis

US Open

Njujork

Komentari (0)

Više iz rubrike

Сабаленка хоће титулу на УС Опену: Осјећам се самоуверено!

Tenis

Sabalenka hoće titulu na US Openu: Osjećam se samouvereno!

1 d

0
Карлос Алкараз из Шпаније враћа лопту у четвртом сету од Бена Шелтона из Сједињених Држава током четвртфиналног кола Отвореног првенства САД у тенису, рано ујутру у сриједу, 9. септембра 2026. године, у Њујорку.

Tenis

Karlos Alkaraz ostao bez 11.000.000 dolara

1 d

0
Ово нико никада није урадио: Арина Сабаленка престигла Ђоковића и исписала историју тениса

Tenis

Ovo niko nikada nije uradio: Arina Sabalenka prestigla Đokovića i ispisala istoriju tenisa

2 d

0
Новак Ђоковић, пораз у првом мечу УС Опен

Tenis

Doktor otkrio zašto je Đoković povraćao na US Openu

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

04

Danas bez struje oko 3.500 korisnika

08

57

Moskovljanka osvojila US Open: Ribakina srušila Sabalenku

08

40

Zašto ovog ruskog svetitelja poštuju i Srbi: Danas slavimo Svetog Aleksandra Nevskog

08

30

Tvoje dobro jutro: Jutro po vašoj mjeri

08

27

Teška noć na Braču: Više od 200 ljudi evakuisano

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima