Moskovljanka osvojila US Open: Ribakina srušila Sabalenku

Elena Ribakina po prvi put u karijeri je osvojila US Open nakon što je sinoć u velikom njujorškom finalu savladala veliku rivalku iz Bjelorusije Arinu Sabalenku koja je ostala na četiri osvojena Gren slema.

Bilo je 2:1, po setovima 6:4, 5:7, 6:2.

Ovo je drugi put da Ribakina preko Sabalenke koja je branila titulu na US Openu dolazi do Gren slem naslova, početkom godine je slavila i na Australijan openu.

Moskovljanka je Njujorku preuzela krunu od Sabalenka i kada je WTA lista u pitanju, tako da će od poned‌jeljka biti prva igračica svijeta, a Arina će nakon 99 ned‌jelja biti druga na svijetu.

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Za titulu je dobila rekordnih 5,5 miliona dolara, dok je Sabalenki pripalo 2,8 miliona.