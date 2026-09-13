Moskovljanka osvojila US Open: Ribakina srušila Sabalenku

Autor:ATV redakcija
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Elena Ribakina po prvi put u karijeri je osvojila US Open nakon što je sinoć u velikom njujorškom finalu savladala veliku rivalku iz Bjelorusije Arinu Sabalenku koja je ostala na četiri osvojena Gren slema.
Bilo je 2:1, po setovima 6:4, 5:7, 6:2.
Ovo je drugi put da Ribakina preko Sabalenke koja je branila titulu na US Openu dolazi do Gren slem naslova, početkom godine je slavila i na Australijan openu.
Moskovljanka je Njujorku preuzela krunu od Sabalenka i kada je WTA lista u pitanju, tako da će od ponedjeljka biti prva igračica svijeta, a Arina će nakon 99 nedjelja biti druga na svijetu.
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Za titulu je dobila rekordnih 5,5 miliona dolara, dok je Sabalenki pripalo 2,8 miliona.
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