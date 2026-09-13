Pucnjava u Zemunu: Ranjen državljanin BiH

Autor:ATV redakcija
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Pucnjava koja se u subotu uveče, 12. septembra, dogodila u Zemunu dobila je neočekivani obrt nakon što se policiji telefonom javio muškarac koji tvrdi da je ranio 46-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, ali i da je do pucnjave došlo slučajno.
Kako prenosi "Telegraf", policiji se javio P. G. (39), koji je potvrdio da je upravo on ispalio hitac u svog poznanika. Ipak, on se do ovog trenutka nije fizički predao policiji niti je lišen slobode.
B. B. (46), državljanin Bosne i Hercegovine, ranjen je u subotu uveče u Zemunu, nakon upotrebe vatrenog oružja.
On je sa prostrelnom ranom u predjelu grudi hitno prevezen u Kliničko-bolnički centar "Zemun".
Zahvaljujući brzoj reakciji ljekarskog tima, B. B. je operisan i trenutno se nalazi u stabilnom stanju.
Policijski službenici su odmah nakon prijave izašli na teren, blokirali dio Zemuna i započeli uviđaj.
Nakon što se P. G. telefonom javio policiji i rekao da je on ispalio hitac, operativci MUP-a nastavili su da provjeravaju njegove navode i utvrđuju njegovu tačnu lokaciju.
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Osumnjičeni tvrdi da je do upotrebe vatrenog oružja došlo slučajno, ali će policijska istraga utvrditi šta se zaista dogodilo.
P. G. se još nije predao policiji, a potraga za njim je u toku.
Više detalja o pucnjavi i okolnostima ranjavanja biće poznato nakon privođenja osumnjičenog i završetka istrage.
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