Туча завршила покушајем убиства: Драма у Рогатици

Аутор:АТВ редакција
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У Рогатици синоћ је дошло до туче између двојице мушкараца, након чега је један од њих аутомобилом ударио другог, који је том приликом задобио тешке тјелесне повреде.
Како сазнаје Провјерено, инцидент се догодио јуче, око 18.30 часова, када су се потукли М.Б. (43) и З.Ј. (46), обојица из Рогатице.
Након туче, М.Б. је ушао у аутомобил и кренуо према другом возилу, поред којег је стајао З.Ј., те га је ударио и оборио на коловоз.
З.Ј. је задобио тешке тјелесне повреде, а како је потврђено за Провјерено, након указане помоћи у Рогатици превезен је у Универзитетску болницу у Фочи, гдје је задржан на лијечењу.
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Осумњичени М.Б. је ухапшен, а увиђајем је руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Источном Сарајеву.
Догађај је квалификован као кривично дјело "Убиство у покушају".
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