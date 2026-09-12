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Драма у Мостару: Отели новац од заштитара, па у бијегу запалили возило

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12.09.2026 20:08

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

У стамбено-пословном комплексу Мостарка у Мостару у суботу послијеподне опљачкана је пословница банке.

Из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона за Бљесак је потврђено да је Полицијска управа Мостар око 15.40 сати запримила пријаву о оружаној пљачки у Дубровачкој улици.

Инцидент се догодио у тренутку када су двојица заштитара полагала новац у сеф банке.

Њима су тада пришла двојица маскираних и наоружаних нападача те су им, уз пријетњу ватреним оружјем, отели за сада неутврђени износ новца, након чега су побјегли с лица мјеста.

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Из полиције наводе да су службеници на терену и да предузимају све неопходне мјере на расвјетљавању овог кривичног д‌јела, утврђивању идентитета и проналаску осумњичених.

Према незваничним информацијама, разбојници су убрзо након бијега запалили аутомобил који су користили током пљачке, а накнадно је утврђено да је ријеч о возилу чији је нестанак раније пријављен полицији.

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Тагови :

пљачкаши

пљачка банке

Мостар

запаљено ауто

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