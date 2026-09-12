Драма у Мостару: Отели новац од заштитара, па у бијегу запалили возило

Аутор:АТВ редакција
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У стамбено-пословном комплексу Мостарка у Мостару у суботу послијеподне опљачкана је пословница банке.
Из МУП-а Херцеговачко-неретванског кантона за Бљесак је потврђено да је Полицијска управа Мостар око 15.40 сати запримила пријаву о оружаној пљачки у Дубровачкој улици.
Инцидент се догодио у тренутку када су двојица заштитара полагала новац у сеф банке.
Њима су тада пришла двојица маскираних и наоружаних нападача те су им, уз пријетњу ватреним оружјем, отели за сада неутврђени износ новца, након чега су побјегли с лица мјеста.
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Из полиције наводе да су службеници на терену и да предузимају све неопходне мјере на расвјетљавању овог кривичног дјела, утврђивању идентитета и проналаску осумњичених.
Према незваничним информацијама, разбојници су убрзо након бијега запалили аутомобил који су користили током пљачке, а накнадно је утврђено да је ријеч о возилу чији је нестанак раније пријављен полицији.
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