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Минић: Народ 4. октобра има шансу да обезбиједи сигурност и слободу

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12.09.2026 20:43

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Изборна трибина СНСД-а "Разговор са грађанима" одржана је вечерас у Билећи.
Фото: @minic_savo / X

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић на изборној трибини "Разговор са грађанима" поручио је вечерас у Билећи да српски народ 4. октобра има шансу да оловком обезбиједи слободу и сигурност будућим генерацијама.

Минић је рекао да српски народ ниједну слободу није извојевао без огромног броја жртава и да сада не треба дозволити да у будућности живи у неизвјесности.

Он је поручио да су предстојећи избори и те како важни.

"Ми смо сви Милорад Додик, ми смо сви СНСД и ми смо сви његова војска", рекао је Минић.

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Билећани су прије свега људи великог срца, чврсте ријечи и слободарског духа, додао је Минић.

"Овдје се зна шта значе за част, образ и љубав према отаџбини. Народ је препознао снагу, одговорност и прави пут. Хвала Билећи на снажној подршци! Идемо заједно, за јаку Херцеговину и снажну Републику Српску", поручио је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

СНСД

Билећа

Избори 2026

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