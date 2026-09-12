Минић: Народ 4. октобра има шансу да обезбиједи сигурност и слободу

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић на изборној трибини "Разговор са грађанима" поручио је вечерас у Билећи да српски народ 4. октобра има шансу да оловком обезбиједи слободу и сигурност будућим генерацијама.
Минић је рекао да српски народ ниједну слободу није извојевао без огромног броја жртава и да сада не треба дозволити да у будућности живи у неизвјесности.
Он је поручио да су предстојећи избори и те како важни.
"Ми смо сви Милорад Додик, ми смо сви СНСД и ми смо сви његова војска", рекао је Минић.
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Билећани су прије свега људи великог срца, чврсте ријечи и слободарског духа, додао је Минић.
"Овдје се зна шта значе за част, образ и љубав према отаџбини. Народ је препознао снагу, одговорност и прави пут. Хвала Билећи на снажној подршци! Идемо заједно, за јаку Херцеговину и снажну Републику Српску", поручио је Минић.
Билећани су прије свега људи великог срца, чврсте ријечи и слободарског духа.— Саво Минић (@minic_savo) September 12, 2026
Овдје се зна за част, образ и љубав према отаџбини. Народ је препознао снагу, одговорност и прави пут.
Хвала Билећи на снажној подршци!
Идемо заједно, за јаку Херцеговину и снажну Републику Српску! pic.twitter.com/FfOOsybflu
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