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Poznato gdje je smješten dječak (10) kojem je otac naredio da upuca muškarca

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12.09.2026 14:20

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Desetogodišnji dječak koji je ranio Milana Rankovića (25) u porti crkve u Draževcu kod Obrenovca, Srbija, smješten je u psihijatrijsku ustanovu.

Dječaka je u psihijatrijsku ustanovu smjestio Centar za socijalni rad radi obavljanja pregleda i eventualnog vještačenja, piše "Telegraf".

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Kako je pokazao slučaj dječaka koji je pucao u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, desetogodišnjak bi mogao ostati u psihijatrijskoj ustanovi i duže vrijeme, s obzirom na to da je pucao u čovjeka.

Podsjetimo, Slavko O. (44), bivši zatvorenik iz okoline Uba, kako se sumnja, naredio je maloljetnom sinu da Milanu prethodno prijeti ubistvom putem telefona, a zatim ga je pozvao u centar sela.

Našli su se oko 21 sat u porti crkve, a nakon kraće svađe Slavko O. je sinu gurnuo pištolj u ruke i rekao mu: "Pali, mali".

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Dječak je ispalio jedan hitac i pogodio Milana u desnu podlakticu, nakon čega je metak završio u plućnom krilu.

Milan je operisan u četvrtak i, kako je rekao njegov brat Jovan Ranković, metak mu je izvađen iz pluća. Prema njegovim riječima, Milan se nalazi na odjeljenju intenzivne njege i svjestan je.

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