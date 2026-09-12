Cvijanović: Zahvaljujući Vladi, imamo razvijeniju i snažniju Srpsku

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je u Foči da zahvaljujući velikim naporima i izdvajanjima Vlade Republike Srpske, danas imamo razvijeniju i snažniju Srpsku, koju koju treba čuvati i braniti njen kapacitet na domaćem i spoljnom terenu.

Nakon obilaska Univerzitetske bolnice Foča i razgovora sa rukovodstvom ove zdravstvene ustanove, Cvijanovićeva je izrazila zadovoljstvo onim što se moglo vidjeti i čuti kada je riječ o kapacitetima i opremljenosti bolnice, kao i mišljenjima pacijenata koji će tu biti zdravstveno zbrinuti.

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Ona je istakla da kad se čuju brojke i projekti koji su zahvaljujući saradnji lokalnih vlasti i Vlade Srpske provedeni u Foči, to govori o trudu da se jačaju lokalne zajednice.

"Zajedno se trudimo da jačamo naše lokalne zajednice, da radimo na tome da imamo značajne iskorake i u zdravstvenom sektoru i u obrazovanju, kad je u pitanju saobraćajna infrastruktura, komunalna infrastruktura i sve ono što je bitno za život naših stanovnika", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je saobraćajna infrastruktura poseban izazov.

"Što bi rekao predsjednik /Milorad/ Dodik, i tu smo `napali` određene stvari da bi se one riješile i da bi definitivno mogli da se otvorimo prema svijetu i prema regiji, prema susjednim zemljama", dodala je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, jačanjem lokalnih zajednica na svim poljima pokazuju se spremnost i kapacitet da se brani Republika Srpska.

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"Kako onda kad je bilo najgore, kad je trebalo odbraniti slobodu, i danas moramo da je branimo na svaki mogući način, političkim sredstvima, demokratskim procedurama i svim onim što je važno, ali isto tako da smo u stanju da je razvijamo i da to radimo od opštine do opštine, od grada do grada, vodeći računa da je na zadovoljstvo stanovnika", istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je to dug koji svi zajedno imamo prema Republici Srpskoj.

"Želim da ona bude svakog dana sve razvijenija i da sljedeći put kad dođemo bilo gdje, u bilo koji dio naše Republike, da vidimo koliki je napredak u odnosu na neko prethodno vrijeme", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila veliku zahvalnost svima koji su doprinijeli realizaciji svih projekata, posebno Vladi i predsjedniku na velikim naporima, izdvajanjima, prenosi "Srna".

"Nekad je bilo nezamislivo da slušamo u nizu ovakve brojke i ovakve projekte, ali ovo je sad jedna druga Republika Srpska. Moramo je čuvati, zadržati njen kapacitet da se razvija i njen kapacitet da se odbrani bilo gdje, na domaćem ili na spoljnom terenu", zaključila je Cvijanovićeva.

Ulaganje u zdravstvo je ulaganje u ljude i budućnost

Ulaganje u zdravstvo je ulaganje u ljude i budućnost, istakla je srpski član Predsjedništva.

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"Savremeni uslovi, bolja oprema i jačanje zdravstvenih ustanova znače sigurniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu za naše građane", naglasila je ona prilikom posjete Univerzitetskoj bolnici Foča.

Ona je navela na "Instagramu" da je ova posjeta bila prilika da se zvaničnici Srpske uvjere u sve ono što je u ovoj zdravstvenoj ustanovi urađeno zahvaljujući snažnoj podršci i značajnim ulaganjima institucija Republike Srpske.

"Foča je veoma važan centar u ovom dijelu Republike Srpske, u kojem se trenutno realizuje mnogo velikih projekata, a naša podrška njenom razvoju biće nastavljena i u narednom periodu", poručila je Cvijanović.