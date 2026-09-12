Cvijanović iz Foče poručila: Do pobjede

Autor:ATV redakcija
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Ova podrška je najveća snaga SNSD-a, istakla je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović na predizbornoj tribini u Foči.
"Hvala našim ljudima u Foči na srdačnom dočeku! Do pobjede", poručila je Cvijanovićeva u video objavi na društvenoj mreži Instagram.
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