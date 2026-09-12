Dodik: Univerzitetska bolnica u Foči zaslužuje da bude klinički centar

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da Univerzitetska bolnica u Foči zaslužuje da bude univerzitetski klinički centar.

Dodik je rekao da što prije treba preduzeti sve radnje i da ta zdravstvena ustanova parira Univerzitetskom kliničkom centru u Banjaluci.

"Bitno je da i ovdje imamo sve što je potrebno, da ljudi ne moraju da se transportuju, a pogotovo ne da idu na neke druge destinacije", rekao je Dodik novinarima nakon posjete Univerzitetskoj bolnici u Foči.

Dodik je iskazao zahvalnost rukovodstvu Bolnice i Medicinskog fakulteta u Foči i istakao da bez njihovog zalaganja uspjeh ne bi bio moguć, prenosi "Srna".

"Ja ću samo reći da me u ovom trenutku obuzima ponos jer smo ovih 20 i nešto godina ovdje stalno bili prisutni i shvatili smo jednu stvar, a to je da bez projekta Bolnice i dva fakulteta ovdje u Foči, vjerovatno se ovaj grad ne bi održao kao lokalna zajednica", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da, svaki put, kada posjeti Bolnicu ili fakultete u Foči vidi da su svi započeti projekti završeni, te da je sa direktorom Bolnice Nenadom Lalovićem dogovorio da se nabavi najmodernija oprema koja je potrebna i za Bolnicu i za studente medicine.

Dodik je podsjetio na doktora Borišu Starovića i istakao njegove zasluge za ono što Foča danas ima.

On je ponovio da je zadovoljan i da uvijek rado dolazi u Foču i najavio da je jedan od budućih velikih projekata saobraćajno povezivanje Foče sa Istočnim Sarajevom.

"Moramo da u nekom srednjoročnom roku, ne dužem od 10 godina, povežemo Foču brzom cestom sa Istočnim Sarajevom, i onda bi bilo trajno riješeno pitanje putne komunikacije", zaključio je Dodik.