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Odgovor Kremlja: Ako Zelenski želi sastanak sa Putinom, neka dođe u Moskvu

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12.09.2026 15:39

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Одговор Кремља: Ако Зеленски жели састанак са Путином, нека дође у Москву
Foto: Tanjug/AP

Ukoliko ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaista želi da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, može da dođe u Moskvu - poziv njemu ostaje otvoren, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Reagujući na izjavu Zelenskog da je spreman da se sa Putinom sastane na predstojećem samitu grupe G20 u Sjedinjenim Američkim Državama, Peskov je rekao da je Putin i ranije pozivao Zelenskog na sastanak u Moskvu, i dodao da još nije poznato da li će Putin putovati na samit G20, javlja Sputnjik.

"Vjerujem da su svi pozvani, osim, ​​nažalost, Južne Afrike. Ali o tome se nije čak ni razgovaralo. Rad se odvija na ekspertskom nivou. Naši stručnjaci takođe neprestano rade na dokumentima za predstojeći samit. Drugim riječima, sve teče uobičajenim tokom. Što se tiče mogućnosti da Putin otputuje, o tom pitanju čak nismo ni razgovarali", rekao je Peskov i naveo da su Putin i Tramp nedavno razgovarali telefonom, i to "srdačno i konstruktivno".

Zelenski: Važan je samo rezultat

Ranije danas, Zelenski je rekao da je spreman da se sastane sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom na samitu G20 u Majamiju ako bude pozvan.

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"Da, naravno. Moramo doći. Moramo se sastati, razgovarati i donijeti odluku", rekao je Zelenski.

Prema riječima ukrajinskog lidera, ono što će reći ruskom predsjedniku neće biti najvažnije.

"Samo će rezultat biti važan", naglasio je Zelenski.

Samit G20 biće održan 14. i 15. decembra u Majamiju u SAD. Prema zvaničnom veb-sajtu samita, Ukrajina još nije među zemljama koje nisu članice G20, a koje su pozvane da učestvuju.

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