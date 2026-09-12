Članice BRIKS-a usvojile deklaraciju: Reforma UN, osuda pojedinih poteza Zapada

Zemlje BRIKS su u Nju Delhiju u Indiji usvojile deklaraciju koja otvoreno osuđuje unilateralne sankcije, tarife i prinudne mjere, traži reformu UN i gura multipolarni svijet.

Države članice BRIKS usvojile su deklaraciju kojom su definisale ključne pravce buduće saradnje u oblastima međunarodne bezbjednosti, trgovine, energetike, finansija i globalnog upravljanja.

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U dokumentu se posebna pažnja posvećuje rastućim bezbjednosnim rizicima, nuklearnim prijetnjama, trgovinskim ograničenjima, prekograničnim plaćanjima i jačanju uloge zemalja Globalnog juga, prenosi "Ekonomik tajms".

Države članice BRIKS izrazile su zabrinutost zbog rastućih rizika od nuklearnih pretnji i oružanih sukoba.

U deklaraciji se naglašava da nuklearna bezbjednost i fizička zaštita nuklearnih postrojenja moraju biti očuvane u svakom trenutku, uključujući i tokom oružanih sukoba.

Članice su istovremeno istakle potrebu za nastavkom međunarodnog dijaloga i pronalaženjem praktičnih rješenja za prekogranična plaćanja između zemalja BRIKS.

Kritike zbog jednostranih trgovinskih mjera

Zemlje BRIKS izrazile su ozbiljnu zabrinutost zbog rastućeg broja jednostranih carinskih i necarinskih mjera koje, prema njihovoj ocjeni, narušavaju i iskrivljuju međunarodnu trgovinu.

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U tom kontekstu naglašena je potreba za zajedničkim naporima kako bi se obezbijedilo nesmetano funkcionisanje globalne trgovine, lanaca snabdijevanja i energetskog sektora.

Pitanje trgovinskih ograničenja i stabilnosti lanaca snabdijevanja posebno je značajno za zemlje u razvoju, koje su često izložene posljedicama poremećaja na globalnim tržištima.

Poziv na političko-diplomatsko rješavanje sukoba

Članice BRIKS pozvale su međunarodnu zajednicu da na postojeće izazove i povezane bezbjednosne prijetnje odgovara političkim i diplomatskim mjerama usmjerenim na deeskalaciju potencijalnih sukoba.

Istaknuta je i potreba za aktivnim učešćem u naporima na sprečavanju sukoba, uključujući rješavanje njihovih osnovnih uzroka. U deklaraciji je ponovo potvrđena posvećenost borbi protiv svih oblika terorizma.

BRIKS o Siriji i Jerusalimu

Zemlje članice ponovo su potvrdile svoju posvećenost suverenitetu i teritorijalnom integritetu Sirije.

Istovremeno, BRIKS je odbacio sve jednostrane mjere usmjerene na promjenu pravnog i istorijskog statusa Jerusalima.

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Ove stavke odražavaju širi stav organizacije da se međunarodni sporovi rešavaju u skladu sa međunarodnim pravom i kroz politički dijalog.

Mirno korišćenje svemira i zaštita kulturnog nasljeđa

U deklaraciji je naglašena potreba da se obezbijedi mirno korišćenje svemirskih tehnologija.

BRIKS je takođe pozvao na zaštitu kulturnog nasljeđa, posebno u zonama sukoba, kako bi se spriječili njegovo uništavanje i nezakonita trgovina kulturnim dobrima.

Jačanje uloge Globalnog juga

BRIKS je naglasio ulogu Globalnog juga kao pokretačke snage pozitivnih promjena u uslovima ozbiljnih međunarodnih izazova.

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Zemlje članice pozdravile su priznanje porobljavanja Afrikanaca kao jednog od najtežih zločina i naglasile značaj suočavanja sa istorijskim nepravdama.

Istovremeno, zemlje BRIKS-a poručile su da će podržavati Ujedinjene nacije u ispunjavanju njihovog mandata.

U deklaraciji se navodi i da zemlje u razvoju moraju da intenziviraju međusobni dijalog kako bi doprinijele izgradnji pravičnijeg sistema globalnog upravljanja.

Multipolarnost kao osnova za veću ulogu zemalja u razvoju

Prema stavovima iz deklaracije, multipolarni međunarodni poredak proširuje mogućnosti zemalja u razvoju da učestvuju u pravičnijoj globalnoj ekonomskoj saradnji.

BRIKS time dodatno naglašava koncept većeg učešća zemalja Globalnog juga u donošenju odluka koje utiču na međunarodnu ekonomiju, finansije i bezbjednost.

Zabrinutost zbog rasta vojnih rashoda

Zemlje BRIKS izrazile su zabrinutost zbog trenda naglog rasta vojnih rashoda u svijetu.

Pitanje povećanja izdvajanja za vojsku posmatra se u širem kontekstu rastućih međunarodnih tenzija i bezbjednosnih izazova, uz isticanje potrebe za diplomatskim naporima usmjerenim na sprečavanje novih sukoba.

Deklaracija tako objedinjuje više prioriteta BRIKS-a: jačanje međusobne ekonomske saradnje, razvoj alternativnih mehanizama za prekogranična plaćanja, zaštitu međunarodne trgovine, veću ulogu Globalnog juga i insistiranje na političkom rješavanju međunarodnih kriza.