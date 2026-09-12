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Putin pozvao na proširenje Savjeta bezbjednosti UN

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12.09.2026 14:16

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Владимир Путин
Foto: Tanjug/Alexander Kazakov, Kremlin, Photo via AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je na proširenje Savjeta bezbjednosti UN kako bi se u ovo tijelo uključile zemlje Globalnog juga.

"Smatramo da je neophodno da nastavimo saradnju sa istomišljenicima iz BRIKS-a da bismo poboljšali kvalitet rada UN. Naravno, proširenje Savjeta bezbjednosti, posebno povećanjem zastupljenosti zemalja iz Azije, Afrike i Latinske Amerike, pomoglo bi u postizanju ovog cilja", rekao je Putin na samitu u Nju Delhiju.

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Rusija pridaje najveći značaj očuvanju i jačanju centralne uloge UN u svjetskim poslovima, dodao je ruski predsjednik.

"Povelja UN je ključni izvor međunarodnog prava", istakao je Putin.

On je ocijenio da sistem međunarodnih odnosa danas otkazuje zbog djelovanja niza zemalja u pravcu izazivanja sukoba i stvaranju novih žarišta napetosti u svijetu, prenosi "Srna".

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Vladimir Putin

Savjet bezbjednosti UN

BRIKS

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