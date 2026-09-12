Putin nikad jasniji: To znači rat s Rusijom

"Oni sada govore da razmišljaju o tome kako da uvedu trupe na teritoriju Ukrajine. To znači rat sa Rusijom", ocijenio je Putin, navodeći da Rusija nema razloga za sukob sa Evropom i da ne prijeti niti namjerava da prijeti evropskim zemljama, prenosi "Sputnjik".

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Prema njegovim riječima, evropske elite plaše stanovništvo izmišljenom pretnjom iz Rusije.

Putin je ocijenio da su aktuelna politička kretanja u Evropi posljedica sistemskih grešaka zapadnih "globalističkih elita" u politici, bezbjednosti i ekonomiji.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Putin je ponovio tvrdnju da je nastojanje Zapada da Ukrajinu uvede u NATO poslije promjene vlasti u Kijevu 2014. godine bilo osnovni uzrok sadašnjeg sukoba. Poručio je da su te greške počele da se uvećavaju.

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"U sferi bezbjednosti je jasno o čemu je riječ. To je pokušaj da se dotuče Ruska Federacija, najprije uz pomoć terorista na Kavkazu, separatista, zatim uz pomoć drugih instrumenata, a sada uz pomoć neonacističkog režima u Ukrajini. To se ne prekida", smatra Putin.