Najmanje 20 ljudi povrijeđeno u iskakanju voza iz šina

Najmanje 20 ljudi povrijeđeno je prilikom iskakanja voza iz šina u blizini grada Kleona u Normandiji, saopštio je francuski ministar saobraćaja Filip Tabaro.

Tabaro je naveo da se jedan vagon prevrnuo, a da su još četiri vagona iskočila iz šina.

On je u objavi na "Iksu" naveo da je u vozu bilo 180 putnika i da je iskočio iz šina na liniji između Ruana i Kana na sjeveru Francuske.

Prema prvim izvještajima policije i medija, voz je prije iskakanja iz kolosjeka udario u neidentifikovani predmet na pruzi.