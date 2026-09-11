Ivan bez vozačke dozvole u smrt poveo i Leu: Jezivi prizori, automobil se raspao

Klizav put i neprilagođena brzina najvjerovatnije su doveli do stravične saobraćajne nesreće koja se u petak, oko 4.25 ujutru, dogodila na Zagrebačkoj ulici kod Velike Mlake, u smjeru Velike Gorice.

U nesreći su poginuli 27-godišnja Lea K. i 36-godišnji Ivan S, oboje iz Zagreba, piše Jutarnji.hr.

Nesreća se dogodila na nadvožnjaku, neposredno nakon uspona. Vozač automobila tada je izgubio kontrolu nad vozilom, sletio sa puta i silovito udario u stub javne rasvjete. Udar je bio toliko snažan da se automobil raspao na čak tri dijela, dok je jedan njegov dio ostao obmotan oko stuba.

Hitne službe su po dolasku na mjesto nesreće mogle samo da konstatuju smrt dvije osobe. Prema nezvaničnim informacijama, ni vozač ni putnica navodno nisu koristili sigurnosne pojaseve.

Uviđaj, kojim je rukovodio dežurni zamjenik nadležnog tužilaštva, trajao je gotovo pet sati, a za to vrijeme saobraćaj na ovoj dionici bio je potpuno obustavljen. Po njegovom završetku, tijela stradalih prevezena su na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku na Šalati, gdje će biti obavljena obdukcija.

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Obdukcijom bi, između ostalog, trebalo da bude utvrđeno da li je vozaču tokom vožnje pozlilo, kao i da li je u trenutku nesreće bio pod dejstvom alkohola, droge ili neke druge supstance.

Policija je utvrdila da je automobilom "tojota" zagrebačkih registarskih oznaka upravljao muškarac koji nije imao položen vozački ispit ni za jednu kategoriju. Kretao se Zagrebačkom ulicom u smjeru istoka, a kada je stigao do broja 15a, zbog neprilagođene brzine izgubio je kontrolu nad vozilom.

Automobil je prvo u zanošenju udario u ivičnjak, nakon čega je sletio na razdjelno ostrvo, a zatim nastavio da se kreće sve dok nije udario u stub javne rasvjete. Posljedice udara bile su kobne za dvije osobe koje su se nalazile u vozilu.

Duž ove dionice postavljene su nadzorne kamere, a brzina je saobraćajnim znacima ograničena na 70 kilometara na sat. Ipak, pojedini vozači, kako upozoravaju okolnosti ove tragedije, ne poštuju ograničenje brzine i često voze znatno brže, rizikujući ne samo novčane kazne već i živote drugih učesnika u saobraćaju.

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(Jutarnji.hr.)