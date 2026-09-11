Dodik: Želimo slobodnu Srpsku i jedinstvo srpskog naroda

SNSD želi slobodnu Republiku Srpsku, jedinstvo srpskog naroda i dobre odnose sa Srbijom, Rusijom, Amerikom i Kinom, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Moramo biti jedinstveni sa Srbijom i Rusijom, da gradimo dobre odnose sa Amerikom, da imamo dobre odnose sa Kinom i jasan stav odbijanja bilo kakve reforme koje idu na štetu Republike Srpske, bilo u Sarajevu, Briselu ili negdje drugo", rekao je Dodik u Derventi gdje je održan predizborni skup SNSD-a.

Dodik je istakao da u kampanji insistira na jedinstvu, sopstvenim stavovima i poštovanju Republike Srpske i pravoslavne vjere.

Naglasio je da SNSD želi slobodnu Republiku Srpsku i da ne želi nikome ništa loše.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić rekao je da je spreman da radi za Republiku Srpsku u njenom najboljem interesu i da je uvjeren da će dobiti povjerenje građana.

Minić je naglasio da teški uslovi uvijek rađaju najjače, što se, kako je naveo, pokazalo i u slučaju SNSD-a.

"Sve ono što se dešavalo i svi progoni i sudski procesi iskristalisali su one koji apsolutno ne mare za trivijalne stvari i imaju jasan cilj", rekao je Minić.

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da u Sarajevu namjerava da časno radi svoj posao rukovodeći se politikama i interesom Republike Srpske.

"Uvijek sam imala svijest da je Republika Srpska ta koju predstavljam i da je Srpska ta koju ne smijem izdati", rekla je Cvijanovićeva novinarima.

Ona je naglasila da predstojeći izbori nisu samo "obična utakmica", već period u kojem treba pokazati ko radi za Republiku Srpsku, ko ima viziju, svijest i odgovornost i ko je sposoban da donosi odgovorne odluke.

(Srna)

