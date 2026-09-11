Minić: U velikom investicionom ciklusu nismo zaboravili crkvu

Republika Srpska u velikom investicionom ciklusu nije zaboravila Srpsku pravoslavnu crkvu, izjavio je premijer Savo Minić koji je u Tesliću posjetio parohijski dom u izgradnji, posvećen kralju Dragutinu, koji se nalazi u porti Spomen-hrama Presvete Trojice.

Minić je istakao da je SPC veza koja treba da okuplja srpski narod, a da je ovaj objekat u Tesliću koji se gradi više od duhovnog centra.

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"Ovdje planiramo i da budu naši najmlađi. Želimo da našu SPC stavimo u centar, u svakom smislu te riječi, i svaki put iskoristim i priliku da pozovem naše sveštenstvo da nas okuplja, jer je to veoma bitno. Čovjek koji ne vjeruje ni u šta, ne vjeruje ni u sebe", istakao je Minić.

Nakon što je sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović obišao mjesto izgradnje za šta je Vlada Republike Srpske dala 1,2 miliona KM, Minić je rekao da mu je veoma drago da se za kratko vrijeme toliko uradilo.

"Dogovorili smo da ćemo obilaziti i dalje i bez problema možemo pratiti ovu gradnju finansijskim sredstvima. Sada je samo na neimarima", naveo je Minić, prenosi "Srna".

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Cvijanovićeva je rekla da su ovdje republičke institucije uložile značajna finansijska sredstva upravo da bi se izgradio i parohijski dom i pokazala posvećenost vjeri i okupljenost oko tradicije, a namjera je da služi generacijama koje će doći.

"Mi smo zadovoljni kao generacija ljudi koja je kroz institucionalni rad mogla da doprinese da širom Republike Srpske dižemo hramove, ovakve domove, gradimo puteve, auto-puteve, škole, vrtiće, studentske domove, mostove, sve što je neophodno za život stanovnika", rekla je Cvijanovićeva.

Arhijerejski namjesnik teslićki Miladin Vuković rekao je da radovi napreduju planiranom dinamikom i da će prije kraja jeseni imati jednu završenu fazu.

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"Koristim priliku da se zahvalim za svu podršku koju imamo s njihove strane, s nadom da ćemo u predstojećem periodu još više i tješnje sarađivati i da će češće dolaziti da posjete objekat", naveo je otac Miladin.

Nastojanja su, dodao je, da se, ukoliko budu topliji dani u periodu zime, i u tom periodu nastavi gradnja.

"Iduće godine nastavljamo u namjeri da dođemo do krova", rekao je sveštenik Vuković.