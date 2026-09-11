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Minić i Cvijanovićeva položili vijenac palim borcima u Tesliću

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11.09.2026 17:06

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Минић и Цвијановић одали почаст палим борцима
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović danas su položili vijenac ispred spomen-ploče u Spomen-hramu Presvete Trojice u Tesliću i prislužili svijeće za oko 550 poginulih srpskih boraca.

Minić i Cvijanovićeva posjetili su i parohijski dom u izgradnji, posvećen kralju Dragutinu, koji se nalazi u porti Spomen-hrama Presvete Trojice, za čiju izgradnju finansijsku podršku pružaju institucije i Kabinet predsjednika Srpske.

Prisutni su i generalni sekretar u Vladi Republike Srpske Dalibor Panić, poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske Danijel Jošić i Zoran Blagojević.

Arhijerejski namjesnik teslićki Miladin Vuković upoznao je delegaciju o radovima na objektu, čije temelje je 8. avgusta osveštao Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit zvorničko-tuzlanski Fotije.

Parohijski dom, koji predstavlja dug precima i zalog potomcima, biće moderan objekat sa dvije kule, kosovskom koja će simbolično predstavljati Svetog kneza Lazara i hilandarskom koja simbolizuje Svetog Savu.

U objektu, koji se sastoji od tri etaže, između ostalog, biće smješteni spomen-soba, biblioteka, narodna trpezarija, kancelarije, na ukupno oko 2.000 metara kvadratnih korisnog prostora.

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Savo Minić

Željka Cvijanović

Teslić

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