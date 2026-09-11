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Sipala lijekove u pasulj da ne vrati dugove: Ukinuta presuda trovačici

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11.09.2026 17:48

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Сипала лијекове у пасуљ да не врати дугове: Укинута пресуда тровачици
Foto: Youtube/Kuhaj i peci/Pexel/Suzy Hazelwood

Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu od 15 godina zatvora Dušanki Todorović (75), koja je optužena da je lijekovima trovala dvojicu muškaraca u Železniku kako im ne bi vratila dugove.

"Drugostepeni sud je usvajanjem žalbe branioca okrivljene ukinuo presudu i predmet vratio Višem sudu u Beogradu na ponovno suđenje", objavljeno je na sajtu tog suda. Prvostepena presuda, po ocjeni Apelacionog suda u Beogradu, sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, jer nema jasne, neprotivrječne i dovoljne razloge o odlučujućim činjenicama.

Inače, Todorovićeva je bila osuđena za dva krivična djela teško ubistvo u pokušaju iz koristoljublja. Za svako krivično djelo izrečena joj je bila kazna od po osam godina, te je osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina.

Sipala lijekove u pasulj i piće

Dušanki Todorović se na teret stavljaju dva krivična djela teško ubistvo u pokušaju iz koristoljublja i na podmukao način. Sumnja se da je u novembru 2019. godine većom količinom ljekova trovala dvojicu muškaraca iz Železnika kako ne bi morala da im vrati novac koji je od njih ranije pozajmila.

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Sumnja se da je 1. novembra 2019. godine Dragiši stavila u pasulj nekoliko tableta bromazepama, nakon čega se on onesvijestio. Pronašla ga je ćerka, poslije čega je hospitalizovan. Todorovićeva je sa njim bila u emotivnoj vezi i od njega je pozajmila oko 5.000 evra, ali mu novac nije vraćala iako je to tražio.

Drugi pokušaj trovanja izvela je 25. novembra 2019. godine. Sumnja se da je u Železniku Čedomiru stavila više tableta bromazepama u piće. Ovog čovjeka pronašao je unuk u nesvjesnom stanju, poslije čega je takođe hospitalizovan, prenosi Kurir.

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Trovanje

trovanje hranom

ukinuta presuda

pokušaj ubistva

Beograd

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