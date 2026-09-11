Sipala lijekove u pasulj da ne vrati dugove: Ukinuta presuda trovačici

Autor:ATV redakcija
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Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je presudu od 15 godina zatvora Dušanki Todorović (75), koja je optužena da je lijekovima trovala dvojicu muškaraca u Železniku kako im ne bi vratila dugove.
"Drugostepeni sud je usvajanjem žalbe branioca okrivljene ukinuo presudu i predmet vratio Višem sudu u Beogradu na ponovno suđenje", objavljeno je na sajtu tog suda. Prvostepena presuda, po ocjeni Apelacionog suda u Beogradu, sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, jer nema jasne, neprotivrječne i dovoljne razloge o odlučujućim činjenicama.
Inače, Todorovićeva je bila osuđena za dva krivična djela teško ubistvo u pokušaju iz koristoljublja. Za svako krivično djelo izrečena joj je bila kazna od po osam godina, te je osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina.
Dušanki Todorović se na teret stavljaju dva krivična djela teško ubistvo u pokušaju iz koristoljublja i na podmukao način. Sumnja se da je u novembru 2019. godine većom količinom ljekova trovala dvojicu muškaraca iz Železnika kako ne bi morala da im vrati novac koji je od njih ranije pozajmila.
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Sumnja se da je 1. novembra 2019. godine Dragiši stavila u pasulj nekoliko tableta bromazepama, nakon čega se on onesvijestio. Pronašla ga je ćerka, poslije čega je hospitalizovan. Todorovićeva je sa njim bila u emotivnoj vezi i od njega je pozajmila oko 5.000 evra, ali mu novac nije vraćala iako je to tražio.
Drugi pokušaj trovanja izvela je 25. novembra 2019. godine. Sumnja se da je u Železniku Čedomiru stavila više tableta bromazepama u piće. Ovog čovjeka pronašao je unuk u nesvjesnom stanju, poslije čega je takođe hospitalizovan, prenosi Kurir.
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