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Cvijanović: Bošnjaci godinama govore u svoje ime, važno je da su institucije Srpske budne

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11.09.2026 17:34

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за
Foto: ATV/Branko Jović

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je, povodom govora ambasadora BiH u UN Zlatka Lagumdžije u Njujorku i bošnjačkog člana Predsjedništva Denisa Bećirovića, da se godinama dešava da to čine u svoje ima i da nekorektno nastoje da prikažu da je to stav cijele BiH.

Cvijanovićeva je navela da ne očekuje ništa posebno, ali je istakla da je važno da Republika Srpska, odnosno njene institucije uvijek budu budne.

"To je ono što radimo: da spriječimo da se Republici Srpskoj nanese bilo kakva šteta. Naravno, to radimo kroz naš institucionalni i politički rad. Prema tome, ono što se tamo kaže, a nije usaglašeno s nama u Republici Srpskoj, nije ništa obavezujuće i nije stav cijele BiH", zaključila je Cvijanovićeva, prenosi "Srna".

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Tag :

Željka Cvijanović

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