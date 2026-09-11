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Dodik: Napadači od 11. septembra ratovali protiv Srba, pripremali se za obračun sa hrišćanstvom

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11.09.2026 16:53

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предсједник СНСД-а и Републике Српске
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik rekao je da se 11. septembar 2001. godine ne smije zaboraviti se samo zbog nevinih žrtava nego i kao podsjećanje da džihad živi, naglasivši da su isti napadači ratovali protiv Srba i Republike Srpske i pripremali se za obračun sa hrišćanstvom.

Dodik je naveo da je jedan od najstrašnijih terorističkih napada u svijetu izvršen 11. septembra 2001. godine.

On je napomenuo da su tog dana u SAD stradali nevini ljudi, njih 3.000, a preko 20.000 je ranjeno, zbog zla koje sa sobom nosi radikalna ideologija, koja za mete bira upravo nevine civile.

Republika Srpska, naglasio je Dodik, ostaje dio svjetske antiterorističke koalicije, spremna da da doprinos u borbi protiv zla koje sa sobom nosi terorizam.

"Baš zato ne smijemo zaboraviti 11. septembar. Ne samo zbog nevinih žrtava u SAD, nego i kao podsjećanje da džihad živi. Napadači od 11. septembra ratovali su u BiH, borili se protiv Srba, pravoslavnih hrišćana, i Republike Srpske i pripremali se za obračun s hrišćanstvom", naveo je Dodik na Iksu.

Naglasio je i da se ne smije zaboraviti činjenica da su im pasoši BiH, koje su im izdali muslimani - Bošnjaci u BiH, omogućili da se nesmetano kreću po cijelom svijetu.

"Organ BiH je svojevremeno potvrdio prisustvo oko 3.500 spavača na ovom prostoru. To nije samo apstraktna prijetnja. To je realnost koja diše i čeka", napomenuo je Dodik.

Upravo zato, kaže, Republika Srpska od svog nastanka stoji na liniji fronta s tim neprijateljem - od Odbrambeno-otadžbinskog rata, kada su se strani mudžahedini borili protiv našeg naroda, do danas.

"Danas stojimo uz SAD u sjećanju na nevine žrtve i podržavamo u odlučnom otporu terorističkim organizacijama kao što je Hamas. Ne smijemo zaboraviti ni 7. oktobar - dan kada je Hamas u Izraelu ubijao djecu, porodice, starce, samo zato što su Jevreji", rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, to je džihad, isti onaj koji je 11. septembra udario na Ameriku, a prije toga odsijecao glave Srbima samo zato što su pravoslavni hrišćani.

"Mi nismo oni koji uče šta je terorizam. Mi smo oni koji su se s njim suočili licem u lice. I znamo da sloboda nije dar - sloboda je borba", zaključio je Dodik.

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Tagovi :

Godišnjica 11. septembra

Milorad Dodik

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