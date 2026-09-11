Mještani banjalučkog naselja ponovo u strahu zbog klizišta

Stanovnici mjesne zajednice Česma ponovo su na meti klizišta, jer su najnovije padavine produbile problem koji je aktuelan posljednjih čak 12 godina.

Jaka kiša u noći između četvrtka i petka izazvala je dodatno pomjeranje terena na spornom dijelu saobraćajnice u ovom banjalučkom naselju.

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“Trenutno zaista nema vremena za čekanje. Zbog prethodnih, te predstojećih padavina očekujemo dalje spuštanje terena, tako da je potrebna hitna reakcija. Ti silni termini sastanaka i opsežne procedure veoma otežavaju situaciju, a nama kao običnim ljudima ne preostaje ništa drugo nego da izađemo na protest”, kazao je Mićo Drobac, mještanin MZ Česma.

Kako je ranije naveo za “Nezavisne”, što se tiče radova na samom klizištu, održan je sastanak u Gradskoj upravi prije 10 dana.

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“Sastanku su prisustvovali predstavnici Grada, ‘Voda Srpske’, Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, te predstavnici građana, gdje je dogovoreno da se održi sastanak u Ministarstvu poljoprivrede, a da su obaveze Grada da dostavi dio projekta za izradu obaloutvrde i procjenu vrijednosti radova. Ministarstvo bi onda apliciralo kod Svjetske banke za sredstva za izradu sanacije klizišta. Iz Grada je rečeno da oni to ne mogu da urade bez Ministarstva. Sada čekamo šta će biti na ovom sastanku”, objasnio je on tom prilikom, te dodao da je Grad dostavio sve potrebne podatke.

Drobac je u vezi s ranijim sastankom kazao kako se u međuvremenu situacija na terenu promijenila, te da klizište više ne miruje.

“Vrijeme čini svoje i nikoga ne čeka. Samo u toku prethodne noći teren se od kiše spustio za između 15 i 20 centimetara. Dodatno je popucao asfalt, a sad čekamo da vidimo kako će proteći prolaz kamiona Komunalnog preduzeća tim dijelom puta”, kazao je Drobac u petak.

Već 12 godina strepe za svoje živote

Podsjećamo, “Nezavisne” su ranije objavile kako stanovnici banjalučkog naselja Česma već 12 godina strepe za svoje živote zbog velikih klizišta ispred porodičnih domova, povodom čega su u više navrata upućivali apele institucijama, na koje nisu dobili odgovore i trajna rješenja.

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Klizišta u Česmi predstavljaju svakodnevni problem stanovnicima od velikih majskih poplava 2014. godine, od kada su imali više medijskih istupanja u javnost, prilikom čega su institucije pokazivale interes samo u situacijama opšte opasnosti, ukazujući pomoć isključivo kao privremeno rješenje.

“Idealan scenario bio bi angažman stručnjaka u polju klizišta, koji bi se pozabavili ovom temom i pomogli pri njegovom rješavanju. Radi se o decenijama aktuelnom problemu koji ugrožava privatnu imovinu različitih vlasnika, te bezbjednost nas i naše djece. Naše kuće imaju sve neophodne dozvole i legalno su izgrađene”, naveo je jedan od stanovnika Česme.

Do objave teksta nadležne institucije nisu odgovorile na pitanja vezana za problem klizišta u banjalučkom naselju Česma.