Logo

Udes kod Gradiške: Vozilo iz pratnje Draška Stanivukovića prešlo u suprotnu traku

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
11.09.2026 14:58

Komentari:

4
Полиција МУП РС Бањалука
Foto: ATV

Vozilo koje je bilo u pratnji gradonačelnika Banjaluke prešlo je u suprotnu traku i sudarilo se sa drugim vozilom, piše portal Provjereno.info.

Nezgoda se dogodila u mjestu Orahova kod Gradiške i na sreću, nema povrijeđenih.

U vozilu iza, kako saznaje ovaj portal, bio je i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Uviđaj u toku.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Draško Stanivuković

udes

Banjaluka

Gradiška

PSS

Komentari (4)

Pročitajte više

Возило са рекламом ПСС-а паркиран уз Храм Христа Спаситеља: Шта кажу Бањалучани?

Banja Luka

Vozilo sa reklamom PSS-a parkiran uz Hram Hrista Spasitelja: Šta kažu Banjalučani?

2 h

3
Радован Ковачевић

Republika Srpska

Kovačević: Stanivukovićeve uvrede i rječnik su sramni

1 d

4
одборник у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић

Banja Luka

Zeljković za ATV: Stanivuković grad pretvorio u marketing, a izgubio listu prioriteta

1 d

0
Драшко Станивуковић на ТВ дуелу

Republika Srpska

"Propali student Stanivuković dao sebi za pravo da pominje i vrijeđa Karana"

5 d

12

Više iz rubrike

Возило са рекламом ПСС-а паркиран уз Храм Христа Спаситеља: Шта кажу Бањалучани?

Banja Luka

Vozilo sa reklamom PSS-a parkiran uz Hram Hrista Spasitelja: Šta kažu Banjalučani?

2 h

3
Минић отворио Свјетски куп и 21. Балканско Ђију-ђицу првенство у Бањалуци

Banja Luka

Minić otvorio Svjetski kup i 21. Balkansko džiju-džicu prvenstvo u Banjaluci

3 h

0
У понедјељак у Бањалуци обиљежавање Дана српског јединства

Banja Luka

U ponedjeljak u Banjaluci obilježavanje Dana srpskog jedinstva

4 h

1
Ауто на крову Бањалука

Banja Luka

Vatrogasci objavili fotografije sa mjesta saobraćajne nezgode u Banjaluci - automobil na krovu

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Stanivuković dobio jasnu poruku: Radnici vrtića spremni na proteste

17

48

Sipala lijekove u pasulj da ne vrati dugove: Ukinuta presuda trovačici

17

39

Budimir: Potrebna nova policijska stanica u Oštroj Luci

17

34

Cvijanović: Bošnjaci godinama govore u svoje ime, važno je da su institucije Srpske budne

17

31

"Posao" od kojeg boli glava: Otišla na razgovor, a stigao račun od 4.000 evra

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima