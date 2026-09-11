Udes kod Gradiške: Vozilo iz pratnje Draška Stanivukovića prešlo u suprotnu traku

Autor:ATV redakcija
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Vozilo koje je bilo u pratnji gradonačelnika Banjaluke prešlo je u suprotnu traku i sudarilo se sa drugim vozilom, piše portal Provjereno.info.
Nezgoda se dogodila u mjestu Orahova kod Gradiške i na sreću, nema povrijeđenih.
U vozilu iza, kako saznaje ovaj portal, bio je i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.
Uviđaj u toku.
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