Otac natjerao sina (10) da puca u čovjeka: Zaštitnik građana pokrenuo postupak

Autor:ATV redakcija
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Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je postupak kontrole Centra za socijalni rad u Obrenovcu nakon što je Slavko O. natjerao svog desetogodišnjeg sina da iz pištolja rani njegovog poslovnog partnera.
U saopštenju objavljenom na sajtu Zaštitnika građana navedeno je da je, prema medijskim navodima, otac primorao dijete da puca iz pištolja u njegovog poslovnog partnera, koji je tom prilikom ranjen. Otac je potom sa djetetom napustio lice mjesta, ali je ubrzo uhapšen.
Pored toga, kako je navedeno, u medijima je takođe objavljeno da je nadležno odjeljenje Gradskog centra za socijalni rad u Obrenovcu preduzelo određene aktivnosti.
"Imajući u vidu ozbiljnost navoda i potrebu da se ispita da li su nadležni organi blagovremeno i u skladu sa zakonom preduzeli sve mjere u cilju zaštite prava i najboljeg interesa djeteta, Zaštitnik građana je pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Gradskog centra za socijalni rad", navedeno je u saopštenju Zaštitnika građana.
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Od Centra je zatraženo da Zaštitniku građana dostavi izvještaj o svim aktivnostima koje su preduzete u ovom slučaju, sa posebnim osvrtom na to da li je porodica djeteta bila evidentirana u Centru u prethodnom periodu, koje su mjere i aktivnosti eventualno bile preduzete, kao i koje aktivnosti Centar planira u narednom periodu radi zaštite prava i interesa djeteta.
Zaštitnik građana će, kako je najavljeno, nakon prijema traženih izjašnjenja i dokumentacije oceniti dalji tok postupka.
Više javno tužilaštvo u Beogradu je ranije saopštilo da je Slavko O. uhapšen zbog sumnje da je u selu Draževac, nakon što se sastao sa oštećenim, svom sinu rekao "Sine, pucaj", što je dijete i uradilo i iz pištolja ranilo oštećenog M.R, prenosi Telegraf.rs.
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