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Jeziva tragedija! Muškarca (25) zatrpala pšenica

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11.09.2026 11:15

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Ротација
Foto: pexels/cottonbro studio

Teška nesreća dogodila se tokom istovara kamiona u selu Doliće, a policija, tužilaštvo i inspekcija utvrđuju sve okolnosti tragedije.

Dvadesetpetogodišnji državljanin Tadžikistana nastradao je u teškoj nesreći na farmi u selu Doliće kod Sjenice, kada ga je tokom istovara kamiona zatrpala velika količina pšenice.

- Mladić je radio neprijavljen, a nadležna inspekcija ukazala je i na nebezbJedne uslove rada na ovoj farmi. Tijelo stradalog radnika poslato je na obdukciju, nakon koje će biti poznat tačan uzrok smrti - saznaje agencija RINA.

Policija, tužilaštvo i nadležne inspekcijske službe utvrđuju sve okolnosti tragedije, kao i eventualnu odgovornost poslodavca, prenosi Kurir.

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Tagovi :

Srbija

nesreća

poginuo mladić

Pšenica

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