Oglasili se iz CIK-a nakon problema na testnim izborima

Povodom za danas zakazanih testnih izbora u svim opštinama/gradovima u BiH, CiK BiH je u stalnom zasjedanju i neprekidnoj komunikaciji sa opštinskim/gradskim izbornim komisijama jer nažalost zbog nepredviđenih okolnosti neka biračka mjesta nisu još uvijek otvorena, saopšteno je iz CIK-a BiH.

- Naime, za pojedina biračka mjesta nisu blagovremeno dostavljeni testni glasački listići što će biti naučena lekcija za bolju organizaciju distribucije i transporta opreme i izbornog materijala za Opšte izbore zakazane za 04.10.2026. godine.

Sve opštinske/gradske izborne komisije su obavještene da odmah po sticanju uslova otvore biračka mjesta za testne izbore i o tome informišu javnost i birače te da u skladu sa vremenom otvaranja biračkog mjesta produže testno glasanje ali najdalje do 18:00 sati.

BiH Fijasko CIK-a: Odgođen početak testnih izbora na pojedinim mjestima

Testni izbori provode se kao pripremna aktivnosti u smislu člana 20.16e stav (2) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, radi sveobuhvatne provjere funkcionalnosti, integriteta, sigurnosti, pouzdanosti i primjenjivosti specifičnih izbornih tehnologija u uslovima simuliranog izbornog procesa - naveli su iz CIK-a.

(Avaz)