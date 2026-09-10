Pritisci na Srbe: Antisrpska hajka u Sarajevu se ne stišava

Bošnjački političari, među kojim prednjače - ironije li - građanske stranke, ne zaustavljaju se na zloupotrebi zajedničkih institucija i kancelarija koje su osvojili na lutriji zvanoj formiranje vlasti na nivou BiH.

Ultimativna misija progona Srba projekat je sinhronizovan po dubini, targetiran na Srbe na svim pozicijama i poslovima. Zukan Helez podnio je prijave protiv 37 pripadnika Oružanih snaga, ali otkaze, sankcije, prijetnje i pritiske dobijaju i ljudi na nedržavnim poslovima.

Fotografija Ratka Mladića u znak izjave saučešća osvanula je na fejzbuk profilu Srđana Aćamavića iz Istočnog Sarajeva. Nakon toga završen je njegov radni angažman u firmi "Beko". Imao je dvije opcije, da sam da otkaz ili da se protiv njega pokrene disciplinski postupak, zbog, kako su naveli, teže povrede obaveza iz radnog odnosa. Otkaz nije dao, jer smatra da nije uradio ništa loše, a pogotovo nije ugrozio poslovanja firme.

"Poslat sam na prinudni godišnji odmor, oni su već raspisali oglas za prijem radnika, izbacili su me iz viber grupe zaposlenih. Mislim da je to završena priča, samo se čeka da sezavrši taj prinudni godišnji odmor i da mi se uruče papiri o otkazu", rekao je Srđan Aćamović iz Istočnog Sarajeva.

Niko od njegovih radnih kolega nije mu pružio podršku. Zato jeste lokalna zajednica, zahvaljujući kojoj je pronašao novi posao. Sličnu sudbinu dijele i mnogi drugi građani Srpske koji su na društvenim mrežama objavili bilo šta u vezi sa Ratkom Mladićem, a da nije u negativnom kontekstu. Tako se doktoru Đoki Novakoviću završio angažman u Kantonalnoj bolnici u Orašju.

"Objava je bila u vidu storija, gdje sam samo odao počast generalu. Nisam spominjao nijednu naciju, smatram da nisam bilo koga uvrijedio. To je otišlo u nekom drugom smjeru. U razgovoru sa direktorom došli smo do zaključka da je najbolje da u ovom momentu prekinemo saradnju, da ne bi došlo do nekih neželjenih događaja", kazao je hirurg Đoko Novaković.

Zbog odavanja počasti generalu Ratku Mladiću bez posla su ostali i radnik obezbjeđenja iz Mostara, doktorica iz Tomislavgrada, kozmetičarka u Sarajevu, Veljko Vučetić više nije golman Fudbalskog kluba Sarajevo, jer je njegov otac odao počast Mladiću, a poznata glumica Lidija Vukićević izbačena je sa snimanja serije "Bos il hadžija". Histeriji iz Federacije BiH kraja nema. Prate se društvene mreže, važe se svaka riječ, pokušavaju čitati misli svakom Srbinu. Ovo je postala omiljena aktivnost i političara, a najvrijedniji su Elmedin Konaković i Zukan Helez, koji je podnio krivične prijave protiv 37 Srba iz Oružanih snaga BiH.

"Onda je mom kolegi Helezu zasmetalo što je Konaković uzeo naslovne strane u federalnim medijima, pa se i on dosjetio da diže krivične prijave i to je ta jedna matrica koju smo gledali devedesetih u Sarajevu, da žele protjerati Srbe iz Sarajeva. Sada imamo situaciju da žele protjerati Srbe iz zajedničkih institucija. Ono što ja mogu da kažem jeste da mi u Republici Srpskoj vodimo jednu ozbiljnu politiku, ne kafansku, kao što to vode političari u FBiH", rekao je zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara BiH Aleksandar Goganović.

Pritisci ne pristaju, već su svakim danom sve žešći. Poziva se na bojkot proizvoda iz Srbije i Republike Srpske, u Tužilaštvo BiH zatrpano je prijavama, samo je putem platforme registar 145 stiglo oko 75.000 krivičnih prijava. Preostalo je još samo da grijeh bude nositi srpsko ime i prezime.