Određen pritvor Daniloviću i Grubačiću, Nikolić vraćen u kućni pritvor

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Sud BiH odredio je jednomjesečni pritvor Milutinu Daniloviću i Vladimiru Grubačiću, uhapšenima u akciji "Amadeus" Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, saznaje RTRS.
Aleksandar Nikolić, koji je takođe uhapšen u ovoj akciji, vraćen je u kućni pritvor.
Uhapšeni se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima neovlašteni promet droge i oružja.
Iz MUP-a Srpske je ranije saopšteno da se oni sumnjiče da su kao dio međunarodnog lanca vršila nabavku i transport droge sa područja Crne Gore i Albanije, te dalji transport i preprodaju na području BiH i zemalja EU.
Hronika
Akcija "Amadeus": Mića Danilović i još dvije osobe predate Tužilaštvu BiH
Akciju "Amadeus" izveli su policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminal MUP-a Republike Srpske i policijskih uprava Trebinje i Istočno Sarajevo.
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