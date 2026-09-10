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Određen pritvor Daniloviću i Grubačiću, Nikolić vraćen u kućni pritvor

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10.09.2026 21:30

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Одређен притвор Даниловићу и Грубачићу, Николић враћен у кућни притвор
Foto: Ustupljena fotografija

Sud BiH odredio je jednomjesečni pritvor Milutinu Daniloviću i Vladimiru Grubačiću, uhapšenima u akciji "Amadeus" Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, saznaje RTRS.

Aleksandar Nikolić, koji je takođe uhapšen u ovoj akciji, vraćen je u kućni pritvor.

Uhapšeni se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnih djela organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima neovlašteni promet droge i oružja.

Iz MUP-a Srpske je ranije saopšteno da se oni sumnjiče da su kao dio međunarodnog lanca vršila nabavku i transport droge sa područja Crne Gore i Albanije, te dalji transport i preprodaju na području BiH i zemalja EU.

Мића Даниловић

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Akcija "Amadeus": Mića Danilović i još dvije osobe predate Tužilaštvu BiH

Akciju "Amadeus" izveli su policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminal MUP-a Republike Srpske i policijskih uprava Trebinje i Istočno Sarajevo.

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akcija Amadeus

Pritvor

Milutin Mića Danilović

Vladimir Grubačić

Aleksandar Nikolić

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