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Srpskoj 24 medalje prvog dana na 21. Balkanskom prvenstvu u džiju-džicuu

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10.09.2026 22:17

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Републици Српској 24 медаље првог дана на 21. Балканском првенству у џију-џицуу
Foto: Glas Srpske

Predstavnici Republike Srpske osvojili su čak 24 medalje prvog takmičarskog dana 21. otvorenog prvenstva Balkana, koje se održava u Sportskoj dvorani "Borik“ u Banjaluci.

Do sada je osvojeno pet zlatnih, osam srebrnih i 11 bronzanih medalja, što je odličan početak nastupa domaćih takmičara na velikom međunarodnom takmičenju.

Zlatnim medaljama okitili su se Marija Džomba, Lena Jovičić, Uroš Duajković, Sebastijan Čolić i Nikša Tešić.

Takmičenje se nastavlja sutra, drugim takmičarskim danom, sa početkom u devet časova, piše Glas Srpske.

U "Boriku“ se, pored 21. otvorenog prvenstva Balkana, odvija i takmičenje Svjetskog kupa u disciplinama duo sistem i duo šou, pa će publika i u nastavku imati priliku da vidi nastupe najboljih takmičara.

Zvanično otvaranje manifestacije zakazano je za 13 časova.

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Tagovi :

Džiju Džicu

takmičenje

Dvorana Borik

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