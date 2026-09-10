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Uroš Medić i "američki san" na srpski način

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10.09.2026 20:35

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УФЦ борац Урош Медић
Foto: ATV

Nejverovatnu popularnost trenutno proživljava UFC borac Uroš Medić.

Novosađanin je trenutno najtraženija zvijezda na našim prostorima, a prošle sedmice boravio je u Banjaluci na Adrija Sports konfereneciji.

Tom prilikom govorio je o svom životnom i borilačkom putu i planovima u nastavku karijere.

Njegova zivotna priča nalik je scenariju za holivudski blokbaster, a danas prozivljavala sve ono sto je nekoc sanjao, pa i vise od toga.

Uroš Medić, svojim borilackim vjestinama, uz naporan i marljiv rad stigao je i do UFC kaveza u kojem nize pobjedu za pobjedu, a beogradsku ga je u potpunosti lansirala u MMA orbitu. Ljetnu pauzu iskoristio je i da pristine u Banjaluku, a tokom svoje priče na Adria sports conference otkrio je šta mu se sve dešavalo tik pred najveću borbu karijere.

Uroš se američki san ostvario na srpski način. Prije devet godina otisnuo se put Aljaske, sto bi nas narod rekao, trbuhom za kruhom. Tamo je i započeo svoju MMA karijeru koja mu je, zarad performansa u kavezu, donijela i nadimak „Doktor“. Za svih ovih godina, Medić, zbog birokratije nije mogao da napusta tlo Sjedinjenih Američkih Država, a probleme sa kojima se suočava

Iz Banjaluke Medić je otišao u Sjedinjene Američke Države. Vratio se treningu i riješen je da nastavi da krupnim koracima korača ka cilju – šampionskom pojasu UFC-a

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Tagovi :

Uroš Medić

UFC

MMA borac

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