Moguće naftne mrlje kod Ormuskog moreuza

Naftne mrlje primijećene su u blizini Ormuskog moreuza nakon nakon američkih udara na tankere za koje se sumnjalo da su povezani sa Iranskom revolucionarnom gardom, pokazala je analiza satelitskih snimaka.

Na snimcima koje je juče snimio evropski program "Kopernik" vide se smeđi tragovi na površini vode na oko 20 kilometara od obale Irana, istočno od Ormuskog moreuza.

Na drugom snimku "Kopernika" snimljenom danas na istoj lokaciji vide se tragovi slične dužine.

Nekoliko istraživača i stručnjaka izjavilo je za AFP da se potencijalne naftne mrlje nalaze u oblastima nedaleko od koralnih grebena koji su zaštićeni Ramsarskom konvencijom kao močvare od međunarodne važnosti.

Satelitski snimci nisu dovoljni da bi se utvrdilo sigurno prisustvo hidrougljenika niti tačno porijeklo.

Američka vojska saopštila je da je u utorak, 8. septembra, uništila pet tankera u Omanskom zalivu kao odgovor na napad balističkim raketama Iranske revolucionarne garde na američki vojni brod, prenosi "Srna".