Iran napao 20 brodova i tankera

Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je njena mornarica ciljala dva američka broda, osam naftnih tankera i 10 drugih brodova u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu kao odgovor na američke napade na pet iranskih tankera.

IRGC je saopštio da su dva američka broda i osam tankera pretrpjeli "značajnu štetu". Dodalo se da je meta bilo i 10 drugih brodova koji su, uz podršku SAD, pokušali da prođu kroz, kako se navodi, ograničeno i nebezbjedno područje Ormuskog moreuza.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.