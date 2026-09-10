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Iran napao 20 brodova i tankera

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10.09.2026 19:52

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Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File

Iranska Revolucionarna garda saopštila je da je njena mornarica ciljala dva američka broda, osam naftnih tankera i 10 drugih brodova u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu kao odgovor na američke napade na pet iranskih tankera.

IRGC je saopštio da su dva američka broda i osam tankera pretrpjeli "značajnu štetu".

Dodalo se da je meta bilo i 10 drugih brodova koji su, uz podršku SAD, pokušali da prođu kroz, kako se navodi, ograničeno i nebezbjedno područje Ormuskog moreuza.

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