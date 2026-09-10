Minić: Spremni smo da nastavimo da vodimo Srpsku

Međunarodna aktivnost Republike Srpske i sve ono što se radi pokazuje da je SNSD sa koalicionim partnerima spreman da vodi Srpsku, rekao je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Savo Minić.

Minić smatra da Željki Cvijanović, kandidatu SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH, treba dati podršku jer je na fonu sa međunarodnim akterima koji kroje svjetsku i evropsku sudbinu.

"Ti kontakti su nama potrebni", rekao je Minić u Kotor Varošu gd‌je je večeras održan predizborni skup SNSD-a.

On je istakao da je spreman za funkciju za koju je kandidovan, iako je svjestan da nijedan predsjednik Republike Srpske nije prošao bez ogrebotina.

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je snaga SNSD-a ogroman politički kapital i da je njihova politika da čuvaju Republiku Srpsku i vode brigu o svakoj lokalnoj zajednici i njenim stanovnicima.

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"Jaki smo, imamo jasan cilj i jako rukovodstvo, a to nam treba da bismo nastavili da pozicioniramo Republiku Srpsku na međunarodnom planu", rekla je Cvijanovićeva.

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su građani Kotor Varoša večeras poručili da onaj ko je razuman glasa za SNSD, te da će se nastaviti boriti za ovu lokalnu zajednicu.

"Važno je ko vodi državu i kakve politike zastupa, to mora biti neko jak i sposoban da se odupre izazovima. Kad nemate vođu lako je upravljati narodom", istakao je Dodik.

Očekuje da Savo Minić i Željka Cvijanović budu izabrani na funkcije na koje su kandidovani.

(SRNA)