Cvijanović: Ljudi u Kneževu dobro znaju ko je uvijek uz Srpsku

Ljudi u Kneževu dobro znaju ko je uvijek bio uz svoj narod i uz Republiku Srpsku, rekla je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Ovdje smo da potvrdimo našu vjeru u Republiku Srpsku i ispravnost našeg opredjeljenja da je čuvamo, jačamo i razvijamo, na dobrobit svih njenih građana", rekla je Cvijanovićeva u Kneževu gdje je prisustvovala predizbornom skupu.

Ona je na Instagramu navela da su uvjereni da predstoji još jedna velika pobjeda SNSD-a koja će, kaže, kao i sve prethodne, biti pobjeda za Republiku Srpsku.