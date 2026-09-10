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Cvijanović: Ljudi u Kneževu dobro znaju ko je uvijek uz Srpsku

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10.09.2026 18:38

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Цвијановић и Минић у Кнежеву
Foto: Screenshot / X

Ljudi u Kneževu dobro znaju ko je uvijek bio uz svoj narod i uz Republiku Srpsku, rekla je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

"Ovdje smo da potvrdimo našu vjeru u Republiku Srpsku i ispravnost našeg opredjeljenja da je čuvamo, jačamo i razvijamo, na dobrobit svih njenih građana", rekla je Cvijanovićeva u Kneževu gdje je prisustvovala predizbornom skupu.

Ona je na Instagramu navela da su uvjereni da predstoji još jedna velika pobjeda SNSD-a koja će, kaže, kao i sve prethodne, biti pobjeda za Republiku Srpsku.

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Željka Cvijanović

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