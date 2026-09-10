Cvijanović: Ljudi u Kneževu dobro znaju ko je uvijek uz Srpsku

Autor:ATV redakcija
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Ljudi u Kneževu dobro znaju ko je uvijek bio uz svoj narod i uz Republiku Srpsku, rekla je kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
"Ovdje smo da potvrdimo našu vjeru u Republiku Srpsku i ispravnost našeg opredjeljenja da je čuvamo, jačamo i razvijamo, na dobrobit svih njenih građana", rekla je Cvijanovićeva u Kneževu gdje je prisustvovala predizbornom skupu.
Ona je na Instagramu navela da su uvjereni da predstoji još jedna velika pobjeda SNSD-a koja će, kaže, kao i sve prethodne, biti pobjeda za Republiku Srpsku.
Ljudi u Kneževu dobro znaju ko je uvijek bio uz svoj narod i uz Republiku Srpsku.— Željka Cvijanović (@Cvijanovic_Z) September 10, 2026
Ovdje smo da potvrdimo našu vjeru u Republiku Srpsku i ispravnost našeg opredjeljenja da je čuvamo, jačamo i razvijamo, na dobrobit svih njenih građana. Uvjereni smo da je pred nama još jedna velika… pic.twitter.com/pyY38omYW0
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