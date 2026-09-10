Karan: Inicijativa federalnih poslanika još jedan udar na Srpsku i srpski narod

Inicijativa federalnih poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH o suspenziji Sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Srpske i Srbije predstavlja još jedan vid napada, koji traju 30 godina u kontinuitetu, na Dejton, na ustavno uređenje BiH, na puni unutrašnji i ograničeni spoljni suverenitet Republike Srpske i srpski narod, istakao je predsjednik Srpske Siniša Karan.

Karan je u izjavi za Srnu rekao da su Opštim okvirnim sporazumom za mir u BiH, odnosno Aneksom četiri koji čini Ustav BiH, definisane nadležnosti i odnosi između institucija BiH i entiteta, a u članu tri stav dva Ustava BiH propisano je da entiteti imaju pravo da uspostavljaju specijalne paralelne odnose sa susjednim državama, u skladu sa suverenitetom i teritorijalnim integritetom BiH.

Na osnovu navedenog ustavnog ovlašćenja entiteta da uspostavlja specijalne paralelne odnose sa susjednim državama, rekao je Karan, Republika Srpska i Republika Srbija su prvi put zaključile Sporazum 1997. godine o uspostavljanju specijalnih paralelnih veza, a kasnije su zaključile novi Sporazum 2001. godine i 2007. godine, koji su ratifikovale parlamentarna tijela Republike Srbije i Republike Srpske koji su objavljeni u službenim glasnicima.

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Predsjednik Srpske je pojasnio da je za sve sporazume o uspostavljanju specijalnih paralelnih veza između Republike Srpske i Republike Srbije zajedničko pozivanje na Opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegove anekse, kao osnov za trajni suživot naroda i građana u Republici Srpskoj i Bih u cjelini.

Takođe, ukazao je, kod definisanja ciljeva sporazuma naglasak je na usklađenosti sa Opštim okvirnim sporazum za mir u BiH i njegove anekse, uz poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH.

"S obzirom da je Sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih veza između Republike Srpske i Republike Srbije i ranije bio predmet osporavanja, podsjetiću na odluku Ustavnog suda BiH, U-42/01, kojom je jasno i nedvosmisleno potvrđeno pravo entiteta da sa susjednim državama zaključuje sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih veza, uz precizno dato obrazloženje da za uspostavljanje specijalnih paralelnih veza nije potrebna prethodna saglasnost institucija BiH, te je Ustavni sud BiH potvrdio usklađenost Sporazuma sa Ustavom BiH", naveo je Karan.

Takođe, dodao je, prema mišljenju Venecijanske komisije iz 1998. godine, potvrđeno je ustavno pravo entiteta da zaključuju sporazume o specijalnim paralelnim vezama sa susjednim državama.

Karan je naglasio da nijedna odredba važećeg Sporazuma, niti sporazuma koji su prethodno bili na snazi nije u suprotnosti sa odredbama Ustava BiH, čak su i sve odredbe u svrhu ostvarenja ciljeva Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i isto je nedvosmisleno navedeno.

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On je podsjetio i na činjenicu da je Sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih veza potpisan i između Federacije BiH i Republike Hrvatske i da je istim definisana saradnja u istim oblastima kao i Sporazumom između Republike Srbije i Republike Srpske.

Originerno je pravo entiteta da sklapaju sporazume o specijalnim paralelnim odnosima sa susjednim zemljama. To pravo je dodijeljeno dejtonskim ustavom i ne podrazumijeva odnosno ne zahtjeva prethodnu ili naknadnu saglasnost bilo kog organa na nivou BiH.

Parlamentarna skupština BiH nema nadležnost da učestvuje u postupku donošenja, niti davanja prethodne ili naknadne saglasnosti u vezi sa sporazumom kojim entiteti zasnivaju specijalne paralelne odnose sa susjednim zemljama, niti ima pravo njihovog preispitivanja - istakao je Karan.

On je ocijenio da inicijativa 14 poslanika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH predstavlja napad na suverenitet i ustavnu poziciju Republike Srpske i srpskog, konstitutivnog, naroda.

(SRNA)