Minić: Zahvalan sam na podršci koja nas obavezuje da nastavimo putem razvoja i napretka

Čini mi se da znam svaki šumarak, kamen i svaki potok oko Kneževa, rekao je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić.

"Odlično znam koliko je ovdje priroda lijepa i kakve sve potencijale ima ova opština. A znam i kakvi su domaćini u Kneževu i zato je ovaj skup za mene posebno važan", rekao je Minić.

Ljudi koji rade teške poslove, kaže on, čiji karakter su izoštrile surove zime i ratno stradanje, su večeras svojim prisustvom pokazali da su prepoznali da radimo u interesu Srpske.

Čini mi se da znam svaki šumarak, kamen i svaki potok oko Kneževa. Odlično znam koliko je ovdje priroda lijepa i kakve sve potencijale ima ova opština. A znam i kakvi su domaćini u Kneževu i zato je ovaj skup za mene posebno važan.

Ljudi koji rade teške poslove, čiji karakter su… pic.twitter.com/77Nw5LSuNV — Savo Minić (@minic_savo) September 10, 2026

"Neizmjerno sam zahvalan na podršci koja nas obavezuje da nastavimo putem razvoja i napretka", rekao je on.