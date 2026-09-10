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Minić: Zahvalan sam na podršci koja nas obavezuje da nastavimo putem razvoja i napretka

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10.09.2026 19:00

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СНСД, Кнежево
Foto: x.com/minic_savo

Čini mi se da znam svaki šumarak, kamen i svaki potok oko Kneževa, rekao je kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić.

"Odlično znam koliko je ovdje priroda lijepa i kakve sve potencijale ima ova opština. A znam i kakvi su domaćini u Kneževu i zato je ovaj skup za mene posebno važan", rekao je Minić.

Ljudi koji rade teške poslove, kaže on, čiji karakter su izoštrile surove zime i ratno stradanje, su večeras svojim prisustvom pokazali da su prepoznali da radimo u interesu Srpske.

"Neizmjerno sam zahvalan na podršci koja nas obavezuje da nastavimo putem razvoja i napretka", rekao je on.

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Tagovi :

Savo Minić

Kneževo

SNSD

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