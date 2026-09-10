Konaković piše pisma članicama UN-a, prekinuo bi i svaki sporazum sa Srbijom

Ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH u 24 sata uspio je da povuče niz poteza koji, ne samo da dižu tenzije unutar BiH, nego stvaraju uslove za širok spektar diplomatskih skandala.

Između ostalog, poslao je pismo svim članicama Ujedinjenih nacija. Poziva na sankcije i druge restriktivne mjere zbog sahrane Ratka Mladića.

Svaka članica UN-a treba da bude upoznata s duboko uznemirujućim događajima u Srbiji, tako je svoje pisanije započeo Elmedin Konaković. Sa, jasno je iz pisma, isključivo lične i bošnjačke strane, poželio je da baš on bude taj koji će da uputi nekoga u nešto. Konaković poziva na suočavanje sa sankcijama i drugim konkretnim posljedicama zbog sahrane generala Ratka Mladića.

"Treba da uvede, u skladu sa međunarodnim pravom i svojim pravnim okvirima, ciljane sankcije i druge restriktivne mjere protiv javnih zvaničnika i drugih lica koja direktno organizuju, učestvuju, promovišu ili olakšavaju zvanično i institucionalno veličanje osoba pravosnažno osuđenih za genocid i druge teške međunarodne zločine. Svaka država članica UN-a treba da javno osudi zvanično i institucionalno veličanje Ratka Mladića, uključujući korištenje državnih resursa, vojnih struktura i počasti", rekao je ministar spoljnih poslova u Savjetu ministara BiH Elmedin Konaković.

Te počasti i svakodnevno veličanje, čini se, nisu nikome smetali na sahranama presuđenih bošnjačkih zločinaca. Ne smeta Konakoviću ni što konstantno zloupotrebljava svoju funkciju i ignoriše granice svojih nadležnosti. Ne smeta ni Majklu Marfiju što u BiH više nema nikakve nadležnosti, pa nastavlja da piše tužbalice na račun Srba.

"Postojala je ogromna količina zaslužene kritike zbog nespretnog postupanja EU u vezi sa sahranom Mladića. U svim ovim kontroverzama izgubljena je potpuna ćutnja američke administracije o proslavljanju Srbije i Republike Srpske osuđenog ratnog zločinca, čovjeka koji je bio arhitekta genocida", naveo je bivši ambasador SAD-a u BiH Majkl Marfi.

U politiku i diplomatiju je uključeno i Udruženje „Majke Srebrenice“. Na profilu pod tim nazivom na društvenoj mreži H predstavljeno je njihovo nezadovoljstvo reakcijom Evropske unije. Čini se da se i to zloupotrebljava. Pravo Udruženje je još 2023. godine navelo da ne stoje iza tog profila, a federalni mediji pišu da su ga napravili „Dinovi botovi“. Moglo bi da bude tako, jer u svojim statusima pišu hvalospjeve na njegov račun, pa se poruke pritiski na predstavnike Evropske unije ipak mogu smatrati Konakovićevom diplomatijom iza zatvorenih vrata ili - u ovom slučaju - iza lažnih profila.

"Vaše formalne riječi nam nisu potrebne, nemojte se začuditi na našem odgovoru kad neki zvaničnik EU bude htio da dođe u Potočarima. Nemojte se začuditi", naveo je Udruženje „Majke Srebrenice“ Ursuli.

Sve akcije koje ovih dana preduzima Konaković ne mogu da nanesu štetu Srbiji, kaže Aleksandar Vranješ. To radi isključivo iz unutrašnjih političkih razloga, a u vezi sa lošim političkim rejtingom, ocjena je ambasadora BiH u Srbiji. Vjerovatno će, i ovaj put, i Denis Bećirović i Zlatko Lagumdžija na Generalnoj skupštini UN-a pokušati da govore u ime BiH bez saglasnosti Predsjedništva, te da obmanu tamošnje šefove misija. Teško da će im proći.

"Pogledajte kada je bila ona čuvena rezolucija o Srebrenici, bez obzira što administrativno tehnički sistem ili metodologija brojanja glasova stvara te tzv. velike, male većine, bez obzira na to, najveći broj država članica UN-a nije glasao za tu rezoluciju i to je bio pokazatelj koliko su oni bezuspješni u tome svemu", kazao je ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ.

MIP koristi paralelnu diplomatiju. Konaković ne poštuje Ustav, ni pravilnike, te misli da je BiH samo njihova država. Na taj način zloupotrebljavaju institucije, poručuje Obrad Kesić. Bošnjaci, kako kaže, pokušavaju da sahranom diskredituju Srpsku.

"Ali generalno u Briselu razumiju da ako se diskredituje Republika Srpska to automatski znači da se blokira u potpunosti put BiH i da BiH ne može da napreduje ako se ne uvažavaju legitimni interesi sva tri konstitutivna naroda i dva entiteta. Tako da mislim da je to jedna značajna promjena od prije 30 godina", rekao je ambasador i šef misije BiH pri EU Obrad Kesić.

Konaković bi da prekine i svaki sporazum sa Srbijom. Kaže, neće se više potpisivati. Uslijedilo je to nakon što je protjerivao srpske diplomate, pa i one koji nisu u BiH. Četrnaest poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH bi da suspenduju paralelne odnose Republike Srpske i Srbije. Takvu inicijativu su uputili na više od 800 adresa po svijetu. To im služi u predizborne svrhe, ocjena je premijera Srpske.

"Ovo je pokušaj jedne harange koja im sad odgovara pred izbore u Federaciji i misle da će time dobiti glasove. Ništa nisu uradili na ekonomskom planu", rekao predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Republika Srpska ima najspecijalnije veze sa Srbijom, poruka je lidera SNSD-a. To ne može da bude srušeno nikakvim aktom, a kamoli nekom inicijativom. To će nas samo natjerati da se još više povežemo, kategoričan je Milorad Dodik.